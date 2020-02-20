Владельцы смартфонов Samsung получили странное уведомление

Samsung успокоила владельцев смартфонов после инцидента – сообщения были отправлены случайно и причин для паники нет

Утром 20 февраля пользователи смартфонов Samsung были встревожены получением странного уведомления от приложения Samsung Find My Mobile. Почти всем владельцам трубок южнокорейского бренда пришло сообщение с заголовком "1" и таким же содержимым — "1". Через несколько часов после инцидента Samsung заявил, что сообщения были непреднамеренно отправлены во время внутреннего теста. Об этом сообщает The Verge.

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Нажатие на странное уведомление ничего не делает, кроме закрытия этого нотификатора без каких-либо последствий. Примерно через три часа после того, как были отправлены ошибочные сообщения, официальный канал поддержки Samsung в Twitter прокомментировал инцидент. Samsung уверяет, устройствам, которые получили сообщение, ничего не грозит и паниковать не стоит.

Сервис Samsung Find My Mobile позволяет владельцам устройств Samsung удаленно находить или блокировать свои смартфоны или планшеты, выполнять резервное копирование данных, хранящихся на устройствах, в Samsung Cloud, удалять локальные данные и блокировать доступ к Samsung Pay. Неудивительно, что некоторые владельцы Galaxy оказались напуганы.

Пример уведомления на смартфонах Samsung – волноваться не стоит Фото: The Verge

Samsung не первая компания, которая рассылает странные уведомления для своей широкой аудитории. В прошлом году OnePlus непреднамеренно испугал своих пользователей искаженным текстом и китайскими иероглифами, что оказалось неудачным внутренним тестом для обновления программного обеспечения.

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Напомним, что ранее в этом месяце состоялась презентация смартфонов Samsung Galaxy S20 Unpacked. А вчера Google заявила, что Google Stadia появится на 18 смартфонах Samsung и ASUS.

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