Владельцы Tesla ездят на бомбе: обнаружен брак батареи

Неисправные батареи Tesla Model S и X рискуют вспыхнуть в любой момент

Tesla исправила проблему лишь частично Фото: Unsplash

Несмотря на элитный статус, экологичность и инновации, электромобили Tesla последнее время часто подвергаются критике за множественные замечания безопасности, программного обеспечения, спорного автопилота и прочих дефектов. Новый отчет от Reuters предполагает, что у Tesla скоро будут серьезные проблемы из-за обнаруженного брака с батареей.

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Согласно данным агентства, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) рассмотрит "петицию о неисправности", в которой говорится, что Tesla была осведомлена о дефекте батареи примерно в двух тысячах электромобилей моделей S и X. Вместо того, чтобы отзывать батареи и понести расходы, связанные с заменой или ремонтом, автопроизводитель просто выпустил майское обновление программного обеспечения для бортового компьютера, которое затронуло возможности управления батареями электромобилей, оказавшихся в зоне риска.

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Хотя это обновление в некоторой степени предотвратило появление дефекта, по факту оно просто снизило производительность электромобиля во избежание перегрева и возможных пожаров. Однако обновление ПО не решило основную проблему. Петиция утверждает, что Tesla пошла по простому пути, позволяя своим клиентам "ездить на бомбе замедленного действия", неисправные батареи которых рискуют вспыхнуть в любой момент. При этом, сами электромобили получили ограничитель скорости зарядки.

Напомним, что ранее электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение. Также недавно Tesla Илона Маска установила рекорд скорости.

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