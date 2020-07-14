Владелец редкого сокровища сказочно разбогател

Редчайший картридж Super Mario Bros для Nintendo Entertainment System был продан за 114 тысяч долларов

Чрезвычайно редкий и высоко оцененный картридж Super Mario Bros. для Nintendo Entertainment System установил новый рекорд для видеоигр, продаваемых на публичных торгах. На днях оригинальный запакованный картридж был продан с молотка за 114 тысяч долларов – теперь это самая дорогая видеоигра в мире, сообщает TechSpot. Аукцион состоялся 10 июля. Коллекционер, который купил запечатанную копию Super Mario Bros., пожелал сохранить свою анонимность. Журналист и коллекционер Крис Колер в своем Twitter отметил, что предыдущие владельцы копии Super Mario Bros. сейчас "очень довольны" результатами торгов.

Почему этот картридж для старой игровой приставки оценили столь дорого? Самое главное – картридж был запечатан: на упаковке даже имелась наклейка с высокой оценкой состояния издания Wata 9,4 с рейтингом A+. Второе условие – редкость. Подобные экземпляры выпускались в период, когда игровые компании начали отказываться от картонных коробок в пользу пластиковых упаковок.

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Оригинальная игра Super Mario Bros. была создана легендарным игровым дизайнером Сигеру Миямото и выпущена на игровой приставке NES в 1985 году. Она часто считается одной из лучших когда-либо созданных видеоигр в истории, и ей даже приписывают помощь в возрождении индустрии видеоигр после краха в начале 80-х, которая могла навсегда ее разрушить. Super Mario Bros. является рекордом по количеству проданных копий тиражом более 330 миллионов экземпляров.

Еще одной игрой, которая была продана за 50 400 долларов, стала Mike Tyson's Punch-Out, которая вышла в 1987 году. Всего на аукционе рассчитывали собрать около 500 тысяч долларов, однако торги шли очень активно, поэтому итоговая сумма оказалась гораздо выше – 700 тысяч.

Напомним, что ранее девочка украла у отца 6 тысяч долларов и потратила на видеоигры. В то же время эксперты предрекают подорожание видеоигр – за качество и графику придется доплатить.

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