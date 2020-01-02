Вместо Sportage: Kia выпустит новый кроссовер Imagine в 2021 году

Концепция Kia Imagine направлена ​​на производство с учетом новых правил производства электромобилей

Новые нормы выбросов не оставляют KIA выбора Фото: Digital Trends

Kia серьезно относится к электромобилям. После запуска пары электрических моделей Niro EV и Soul EV, основанных на существующих небольших хэтчбеках, корейский автопроизводитель собирается выпустить свой первый полностью электрический кроссовер, основанный на дизайне "c чистого листа".

Смотрите также в сюжете о том, как Ирине Билык подарили электромобиль:

Новинка будет основана на концепции Imagine, впервые представленной на Женевском автосалоне в 2019 году, и поступит в производство в 2021 году, заявил представитель Kia в интервью Automotive News Europe.

Kia Imagine Фото: Digital Trends

Главный операционный директор Kia в Европе Эмилио Хэррера, подчеркнул, что Imagine сочетает в себе элементы стиля седана и кроссовера, аналогичные Polestar 2 из нового высококлассного подразделения Volvo. Электромобиль по размеру близок к компактным моделям, таким как Volkswagen Golf или собственный Kia Sportage.

Kia Imagine Фото: Digital Trends

Kia никогда не обсуждала никаких технических деталей оригинальной концепции Imagine, поэтому неясно, чего ожидать от серийной модели. У концепции Imagine были технические функции, которые отлично подходили для привлечения внимания на автосалоне в Женеве, но не подходили для серийной модели. Интерьер концепт-кара был заполнен 21 экраном. Kia также заменила наружные зеркала на камеры, что является законным в Европе, но не в США.

Читайте также: В Украину будут централизованно ввозить подержанные Hyundai и KIA

По словам Эмилио Херреры, серийная версия модели наверняка избавится от распашных дверей, футуристичного руля, двух десятков экранов на панели управления и других концептуальных деталей, но сохранит интересный формат и новую электрическую платформу. Финальный вариант спортивного электрического кроссовера Kia Imagine выйдет на рынок уже в 2021 году.

Kia Imagine Фото: Digital Trends

Создатели концепта не озвучивали технических характеристик, упомянув лишь о батарее в полу и компактном электродвигателе, который позволил использовать подкапотное пространство в качестве второго багажника.

Kia Imagine Фото: Digital Trends

Kia Imagine — это электромобиль C-класса, который объединяет элементы "спортивного семейного седана и универсального просторного кроссовера", при этом его изначального разрабатывали таким образом, чтобы его нельзя было однозначно причислить к одному из стандартных автомобильных формфакторов.

Kia Imagine Фото: Digital Trends

В том же интервью представитель Kia заявил, что компания поделится данной платформой с родственным брендом Hyundai, что позволит ему выпускать более быстрые и дальнобойные электромобили. В планах на 2020-2021 год также значится появление первых моделей Kia на основе водородных топливных ячеек.

Напомним, что ранее Kia показала великолепный дизайн модели Optima 2020. А недавно Kia Motors Corporation сняла потрясающее видео в Карпатах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.