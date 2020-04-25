Во что поиграть на карантине: ТОП-10 лучших игр для слабых ноутбуков

Сегодня.LifeStyle составили рейтинг из самых лучших игр для лэптопов или компьютеров 10-летней давности без дискретной видеокарты

Коронавирус отправил всех нас в продолжительный карантин, конец которого наступит еще не скоро. Естественно, в четырех стенах приходится находить себе развлечения. Кто-то находит спасение от скуки за просмотром сериалов, кто-то – за книгами, а те, кто хочет расслабиться по-настоящему, – выбирает видеоигры как универсальный и приятный способ скоротать время. Недаром игровая индустрия зафиксировала подъем интереса к этому виду развлечений на 45% за последний месяц. Во что же поиграть на карантине?

Так как большинство читателей зачастую обладают не самым мощным компьютером, поэтому Сегодня.LifeStyle решили составить рейтинг из ТОП-10 лучших нетребовательных игр для слабых бюджетных ноутбуков. Представленный ниже список "потянет" даже лэптоп или компьютер 10-летней давности без дискретной видеокарты. Проще говоря, вам понадобится по крайней мере 2-ядерный процессор, интегрированный графический процессор Intel HD Graphics и около 4 ГБ оперативной памяти. При этом удовольствие от этих проектов можно получить огромное, ведь не графика является главным в играх, а зубодробительный геймплей и захватывающий сюжет.

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Oxenfree

Oxenfree Фото: Steam

Oxenfree от Night School Studio благодаря своей минималистичной, но очень приятной графике и анимации, идеально подходит для старого ноутбука. Вы играете за главного героя Алекса, девочку-подростка на ночной экскурсии с друзьями на таинственный остров, который раньше был военной базой Второй мировой войны. Дети случайно открывают духовные врата, сталкиваются с призраками и обнаруживают потусторонние послания из прошлого.

Настоящим преимуществом игры является система диалогов. Каждый разговор может изменить ход повествования, что повышает реиграбельность. Вы будете проводить большую часть времени, исследуя остров и пытаясь найти способ закрыть призрачный разрыв. Элементы головоломки заставят немного поразмыслить над их решением. Возможно, геймплей может понравиться не всем, но история действительно является интересной и заставляет пройти ее до конца.

FTL: Faster Than Light

FTL: Faster Than Light Фото: Steam

Игра FTL: Faster Than Light садит вас за штурвал собственного космолета, который летит на скорости быстрее света. Вам предстоит не только управлять космическим кораблем, но и заниматься менеджментом команды, размещенной в пяти отсеках: щиты, двигатели, кислород, оружейная и медкомната. Ваша главная задача состоит в том, чтобы доставить "данные" в Федерацию. Но на этом тернистом пути у вас будет множество встреч, как дружеских и враждебных. Также при сверхсветовом перемещении на вас начнут охоту Повстанцы, и, если они вас настигнут – ваш корабль будет уничтожен.

В FTL сражения происходят в режиме реального времени, но с управляемой паузой, чтобы успеть адаптироваться под изменяемую ситуацию, выработать стратегию и раздать задания команде. У вас всегда будет чем заняться, будь то управление системами вашего корабля, менеджментом команды, ремонтом отсеков или отражение абордажей. Игра заставит попотеть даже на легкой сложности, потому что каждый раз уровни генерируются случайным образом.

Borderlands 2

Borderlands 2 Фото: Steam

Borderlands 2 – это спинномозговой шутер с открытым игровым миром и просто тонной разнообразного оружия на любой вкус и цвет – это главная фишка игры. Несмотря на то, что это стрелялка, в игре есть богатая RPG-подобная система развития персонажей, позволяющая игрокам настраивать один из шести классов, каждый со своими уникальными способностями и деревьями навыков. Эти элементы в сочетании с автомобильными поездками, огромным открытым миром с разнообразными биомами, множеством побочных квестов и адаптивным многопользовательским кооперативным режимом для четырех игроков делают Borderlands 2 одной из самых интересных игр, которые вообще выходили на компьютеры. Ну и самое приятное – у игры крайне щадящие системные требования, так что она запустится даже на самом слабом ноутбуке.

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game Фото: IGN

Untitled Goose Game от независимого издательства Panic Inc сделала настоящий фурор в игровом обществе за необычный геймплей. Игроки берут на себя роль надоедливого гуся, который строит подлянки людям. Город разделен на части, и у каждого из них есть набор миссий или заданий, например, кража предметов или обмана горожан. Игра сочетает в себе элементы стелса и головоломки. В ней полно смешных ситуаций, которые неоднократно заставят рассмеяться в голос. А простенькая графика также позволяет игре шустро работать на слабом "железе". Единственный недостаток Untitled Goose Game в том, что она слишком короткая, – большинство игроков могут пройти ее за пару часов.

Hotline Miami

Hotline Miami Фото: Steam

Hotline Miami – это адреналиновый шутер видом "сверху". Выпущена игра студией Devolver Digital в 2012 году. Вы играете за безымянного героя (фанаты называют его Jacket) в 1989 году в Майами. Игра разделена на главы, каждая из которых состоит из нескольких этапов. Миссии начинаются с телефонного сообщения, которое, в конечном счете, приводит к тому, что Jacket сталкивается с русской мафией. Цель всегда состоит в том, чтобы устранить всех плохих парней самым жестоким образом. Да, игра стоит по колено в крови и обладает пометкой 18+. Нетребовательная ретрографика в сочетании с саундтреком из 80-х создают атмосферу знаменитой GTA: Vice City. Структура миссий очень похожа на сессионную – по несколько минут. Зато эти минуты заставят получить удовольствие от ядерного геймплея с тонкими нотами ностальгии за боевиками эпохи VHS.

Cuphead

Cuphead Фото: IGN

Cuphead – это одна из самых сложных игр нашего рейтинга. Не стоит недооценивать карикатурную анимацию в стиле мультфильмов 30-х годов прошлого века, кстати, полностью отрисованную вручную. Внутри скрывается настоящий челлендж для истинных любителей хардкора в духе классических игр NES. В сочетании с классным саундтреком игра доставляет массу удовольствия, независимо от того, наблюдаете ли вы со стороны или играете сами.

Civilization V

Civilization V Фото: Steam

Ни один список стратегических игр не был бы полным без упоминания Sid Meier's Civilization. Civilization V является квинтэссенцией всех серий от Сида Мейера, и, если вы не знакомы ни с одной из прошлых частей, можно сразу начать с пятой. Благо при своей приятной графике она остается нетребовательной, простой в освоении, но обладает глубочайшим геймплеем, который может затянуть на многие месяцы, а то и годы. Вы начинаете игру с одним поселенцем в 4000 году до нашей эры. В пошаговом режиме (как в шахматах) вы будете развивать свое поселение до города, а затем расширять его до размеров империи. Исследуя технологии, захватывая территории, выигрывая войны, ваша цель – мировое господство за отведенный временной отрезок в 6050 лет.

StarCraft II

Starcraft II Фото: IGN

Starcraft II – это настоящая классика стратегий в реальном времени от Blizzard, облаченная в приятную графическую оболочку. Отточенный геймплей, идеальный баланс, огромные стратегические и тактические возможности и интересный сюжет делают эту игру едва ли не идеальным выбором для игры на карантине. Несмотря на почетный возраст, игра все еще выглядит симпатично и при этом абсолютно не требовательная к мощностям компьютера. Приятной особенностью Starcraft II также является ее бесплатный сетевой режим – если сюжетная кампания вам не нужна, то ее можно скачать безвозмездно для совместной игры с друзьями по мультиплееру.

Hearthstone

Hearthstone Фото: TechSpot

Hearthstone – это бесплатная соревновательная карточная игра от Blizzard. Сложность и глубокий игровой процесс возвысили ее до профессиональной арены киберспорта. Но это не значит, что начинающий игрок не может получить удовольствие – наоборот, она очень лояльна к новичкам и помогает освоиться в местных тонкостях. Действие игры разворачивается во вселенной Warcraft с девятью классами: Воин, Шаман, Разбойник, Паладин, Охотник, Друид, Чернокнижник, Маг и Жрец. Ваш выбор определяет, какие карты героев вы можете использовать во время матчей.

Раунды разыгрываются с помощью настраиваемых колод карт с целью уменьшения жизней противника до нуля. Сбор и организация колод – это основа Hearthstone. Четыре типа карт с четырьмя уровнями редкости приводят к интересным и самым разнообразным ситуациям. Изначально вам предстоит играть с искусственным интеллектом. Но как только вам станет просто его одолевать, вы обнаружите, что вас потянет к матчам против игроков, – вот тогда начинается настоящий челлендж, который укрепит вашу уверенность и мастерство.

Minecraft

Minecraft Фото: TechSpot

Minecraft в представлении не нуждается – это самая популярная игра в мире. Ее тираж составляет рекордные 180 миллионов копий на самых разных платформах, в которой насчитывается до 110 миллионов геймеров ежемесячно. Майнкрафт – это строительный симулятор-песочница с полной свободой выбора и творчества. В Minecraft нет цели, нет выигрыша. Зато у нее есть неограниченные возможности и крепкое комьюнити. По своей сути Minecraft похож на массивную конструкцию Lego, а возможности ограничены только воображением игрока. Простая блочная графика, которая не изменилась с момента ее выхода в 2011 году, делает проект идеальным для слабых компьютеров, а бесконечный геймплей поможет скоротать время, проведенное на карантине.

Напомним, что ранее экспертами были названы ТОП-10 самых влиятельных игр десятилетия. В то же время скандальная игра GTA V побила мировой рекорд.

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