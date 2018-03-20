Космос балует нас загадками: ранее было проведено исследование, откуда мог прилететь астероид Оумуамуа, а сейчас новаторские исследования показывают, что во Вселенной может существовать уникальная черная звезда, которая имеет характеристики нейтронной звезды и черной дыры. Одной из ее черт была бы способность поглощать свет, но не навсегда – свет мог бы теоретически вырваться обратно.

Черная дыра – это сверхплотная область в пространстве с сильной гравитацией, которая не позволяет свету выбраться. Такая дыра может варьироваться от супер-крошечной, не более, чем размер атома, до "сверхмассивного", который имеет массу более миллиона солнечных лучей, сообщает Big Think.

Нейтронная звезда образуется во время взрыв сверхновой, которая недостаточно массивна, чтобы образовать черную дыру. Нейтронная звезда может быть такой же большой, как город, и, как вы догадались, она заполнена нейтронами.

Новое исследование, проведенное итальянским физиком Раулем Карбальо-Рубио из Международной школы перспективных исследований (SISSA), основывалось на математических расчетах, чтобы показать, что возможен еще один сверхплотный вид звездной структуры. Он обладает свойствами, подобными ранее предложенным черным звездам и гравитарам.

"Новинка в этом анализе заключается в том, что в первый раз все эти "ингредиенты" были собраны вместе в полностью согласованной модели", – сказал Карбальо-Рубио в пресс-релизе. -"Кроме того, было показано, что существуют новые звездные конфигурации и что их можно описать удивительно простым образом".

Модель Карбальо-Рубио сочетает в себе привлекательные принципы общей теории относительности с отталкивающим эффектом квантовой вакуумной поляризации – концепцией, что вакуум не пуст, но содержит квантовую энергию и частицы. Физик показал, что есть определенные массовые пороги, которые определяют, что происходит в конце жизни звезды, когда она приближается ко взрыву. В какой-то момент звезда формирует то, что выглядит как черная дыра, но действует совсем по-другому, как "квазиклассическая релятивистская звезда".

Одно большое различие заключалось бы в том, что у таких звезд не было бы горизонтов событий, которые были бы разделены гравитарами. Не было бы "точки невозврата" для света или материи, но мощные гравитационные поля этих звезд по-прежнему искажали бы свет, сообщает Scientific American. Кроме того, вместо того, чтобы вся масса концентрировалась в центральной сингулярности, о чем свидетельствует работа Роджера Пенроуза и недавно умершего Стивена Хокинга, масса будет распространяться по всей этой звезде.

Существование такого звездного объекта также обеспечило бы решение одной слабой гипотезы теории черных дыр, а именно, как можно уничтожить информацию (например, свет)? Это известные законы физики. Если бы была черная звезда, как, например, в модели Карбальо-Рубио, она бы лучше подходила под известные законы физики.

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