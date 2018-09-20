Во Вселенной нашли невозможный для Земли сверхпрочный материал

Это вещество является самой прочной субстанцией во Вселенной

Обнаруженное вещество не может существовать в земных условиях. Фото: imgdealix.pw

Физики из Университета Индианы в Блумингтоне выдвинули предположение, что в недрах нейтронных звезд находится самое плотное вещество во Вселенной. Вещество таких звезд в глубине ядра формирует своеобразные нити или сгустки, назвав эти структуры "нейтронной пастой".

Поскольку физически провести исследования такого вещества невозможно, физики использовали для математическое моделирование для изучения "нейтронной пасты". Оказалось, что плотность такой субстанции настолько огромна, что вес кубического метра весил бы больше всей нашей планеты, а крохотный кусочек такого вещества пробил бы поверхность Земли до самого ядра за секунду.

Иллюстрация нейтройнной звезды Фото: Space.com

Также вещество нейтронной звезды настолько прочное, что для малейшей его деформации необходима колоссальная сила, которую даже представить сложно.

Расчеты показали, что из-за "нейтронной пасты" на поверхности нейтронной звезды могут формироваться холмы высотой в несколько сантиметров. Если подобные формы рельефа нейтронных звезд действительно существуют — то рано или поздно астрофизики смогут зафиксировать гравитационные волны от этих небесных объектов.

Напомним, что ранее на Титане нашли базовое вещество для создания жизни. На спутнике нет воды, но имеются озера с жидким метаном. А также ученым удалось впервые увидеть атом "вживую" и даже запечатлеть их на фото с рекордным разрешением.