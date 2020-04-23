Во Вселенной обнаружено колоссальное столкновение черных дыр: видео

Астрономы сравнили слияние черных дыр с печеньем разной начинки, как у Oreo и Mega Stuf Oreo

Долгое время ученые считали, что во Вселенной столкновение черных дыр происходит исключительно с равными по массе. Новое открытие доказывает, что это не так. Детектор гравитационных волн LIGO и Virgo зафиксировал гигантскую вспышку на расстоянии в 2,4 миллиарда световых лет от Земли, которую назвали GW190412. Главной особенностью события, отличающуюся от аналогичных слияний, является то, что в столкновении принимают участие два разных по массе объекта.

Событие произошло 12 апреля 2019 года. Тогда детекторы гравитационных волн уловили сигнал пространственно-временной пульсации, вызванной сталкивающимися черными дырами. Когда ученые более тщательно изучили сигнал, они выяснили, что он не соответствует данным, которые они видели до сих пор.

Подобных слияний ранее ученые не фиксировали никогда: вместо двух примерно одинаковых черных дыр в новом слиянии одна оказалась больше другой примерно в четыре раза – в космических масштабах это колоссальная разница. Одна из черных дыр была тяжелее Солнца в 8 раз, а другая – в 30 раз. Для понимания масштаба ученые описывают это событие со столкновением двух видов печенья – Oreo и Mega Stuf Oreo.

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О своем удивительном открытии ученые заявили спустя год во время онлайн-собрания Американского физического общества. Обнаружение дает ученым лучшее понимание того, как образуются сверхмассивные черные дыры, – вероятно, подобные столкновения происходят несколько раз, пока более массивный объект не поглотит более мелкие.

Напомним, что ранее во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли. В то же время ученые NASA вынуждены управлять марсоходом Curiosity из дома.

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