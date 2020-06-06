Во Вселенной обнаружили двойников Земли и Солнца

Экзопланета земного типа обнаружена у звезды с одинаковой земной орбитой

Потенциально обитаемых миров среди всех экзопланет обнаружено не так много. Мы знаем лишь менее десятка похожих на Землю планет, но все они превосходят ее по размеру, так называемые "Суперземли". А если говорить о схожем расположении от своей звезды, как наша Земля – еще меньше. Идеальное расстояние от светила, на котором создаются идеальные условия для сохранения умеренной температуры, позволяя удерживать жидкую воду и обеспечивая условия для развития жизни, именуется "зоной Златовласки".

Впрочем, недавно астрономам из германского Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка удалось обнаружить первую потенциально обитаемую планету, расположенную в системе звезды солнечного типа. Находящийся на расстоянии чуть больше 3100 световых лет от нас желтый карлик Kepler-160 имеет массу в 0,9 массы Солнца, радиус – 1,1 его радиуса, а светимость практически такая же, как у Солнца.

Смотрите также в сюжете о том, как регулируют перенаселение планеты:

До сих пор у нее были известны две экзопланеты, обе существенно крупнее Земли и на слишком близких к звезде орбитах: судя по всему, это испепеленные, раскаленные миры. Однако в новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, Рене Хеллер и его коллеги сообщают о еще двух кандидатах, на присутствие которых указывают отклонения в движении известных планет.

Одна из них, гигантская Kepler-160d, не проходит на фоне диска своей звезды, поэтому не была замечена в данных предыдущих наблюдений. Но куда интереснее оказалась другая – KOI-456.04, радиус которой оценивается всего в 1,9 радиуса Земли, причем полный оборот по орбите она делает за 378 суток. Таким образом, KOI-456.04 удивительно близка к нашему привычному миру и сама по себе, и по характеристикам своей звезды. По словам астрономов, до сих пор не было известно ни одной подобной далекой системы.

Напомним, что ранее была разгадана тайна загадочного астероида Оумуамуа. Также ученые нашли объяснение, почему атмосфера Сатурна горячая.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться