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Во Вселенной зафиксирован таинственный сигнал со странным ритмом

Кто или что посылает нам послания — природа сигналов по-прежнему остается загадкой для ученых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Природа сигналов остается одной из величайших загадок науки
Природа сигналов остается одной из величайших загадок науки
Фото: Business Insider

Странные, быстрые, а иногда повторяющиеся радиовсплески (Fast radio burst, FRB) из далекого и глубокого космоса являются одной из величайших загадок Вселенной. Детекторы на Земле периодически улавливают эти сигналы, но астрономы до сих пор не могут объяснить их природу и откуда они берутся. Поскольку количество обнаруженных радиовсплесков продолжает накапливаться, астрономы начинают узнавать о них все больше и больше. Недавно был получен очередной такой сигнал, который отличается от остальных своим необычным ритмом.

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Быстрый радиовсплеск FRB 180916.J0158 + 65, обнаруженный в 2018 году спиральной галактике на расстоянии около 500 миллионов световых лет, изучался в течение 13 месяцев. В отличие от других всплесков, этот повторяется с очень регулярным ритмом – впервые астрономы зафиксировали, как подобный сигнал из космоса действует таким образом.

В новой статье, опубликованной в научном сообществе arXiv, ученые, работающие над проектом канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода Fast Radio Burst (CHIME/FRB), описывают процесс прослушивания одного радиовсплеска с сентября 2018 года по октябрь 2019 года.

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Используя огромный наземный телескоп CHIME, расположенный в Британской Колумбии, Канада, исследователи обнаружили поразительно стабильные и регулярные сигналы из глубокого космоса. В течение четырех дней они обнаруживали быстрые всплески каждый час, прежде чем сигналы внезапно прекратились. Выяснилась стабильная закономерность источника FRB 180916.J0158 + 65 – он выпускает один или два выброса ежечасно в течение 4 дней, а затем замолкает на 12 дней, после чего цикл повторяется.

Первый радиовсплеск был обнаружен в 2007 году, но в последние годы благодаря новым телескопам были открыты новые, более мощные сигналы. Мощность каждого из всплесков сравнима с энергией, которая вырабатывается нашим Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. Мы слышим их, и они исчезают, но небольшая часть продолжает посылать свои сигналы на Землю. В 2019 году сотрудничество CHIME обнаружило новый набор из восьми повторяющихся радиовсплесков. Можно надеяться, что, изучая повторяющиеся вспышки, астрономы смогут пролить свет на эти загадочные космические явления.

Напомним, что ранее NASA показало Землю с расстояния в 6 миллиардов километров. Также недавно космический корабль NASA разогнался до рекордной скорости в истории человечества.

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Источник: CNET
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