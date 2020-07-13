Вода на экзопланетах существует в "невозможном" состоянии

Некоторые экзопланеты могут быть покрыты сверхкритической водой, которая находится в состоянии между жидкостью и газом

Ученым сейчас известны два вида экзопланет. Крохотные планеты, которые по размерам чуть больше Земли, так называемые суперземли, а также огромные газовые гиганты вроде Нептуна и даже больше, чем Юпитер. У небольших планет поверхность твердая и каменистая, а у газовых гигантов ее фактически нет – она состоит в основном из слоев водорода и гелия. Однако астрономы обнаружили четкие свидетельства присутствия "транзитных" состояний на поверхности планет.

Новое моделирование показывает, что некоторые планеты, которые выглядят как газообразные мини-Нептуны, на самом деле могут быть скалистыми планетами, покрытыми перегретыми океанами. Вода на таких экзопланетах может находится в экзотическом состоянии между жидкостью и газом. Такие экстремальные миры могут преодолеть разрыв между каменистыми и газообразными типами планет, сообщают исследователи в Astrophysical Journal Letters.

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Ученый-планетолог Оливье Мусис из Университета Экс-Марсель во Франции, и его коллеги провели моделирование покрытых океаном миров на близких орбитах вокруг своих звезд, где часто встречаются мини-Нептуны. Исследователи обнаружили, что интенсивное звездное излучение заставляет воду на планетах накапливаться в диффузном слое "сверхкритического" состояния воды между жидкостью и газом, увенчанным плотной атмосферой из водяного пара. На Земле искусственное состояние сверхкритической воды может использоваться для расщепления токсичных отходов.

Мини-Нептуны могут быть по размеру чуть больше Земли, но меньше Юпитера Фото: Live Science

Смоделированные водные миры были очень похожи на сотни обнаруженных мини-Нептунов, которые ранее считались газовыми планетами с гелием и водородом. Таким образом странные поведения этих планет может намекать на их водяную атмосферу с экзотическим состоянием воды в их атмосфере и на поверхности. Например, авторы отмечают, что мини-Нептун K2 18b, где была обнаружена вода, соответствует профилю планеты со сверхкритическим океаном, покрывающим 37% поверхности планеты.

Напомним, что ранее астрономы открыли чудовищных размеров объект во Вселенной. В то же время барицентр Солнечной системы был установлен с точностью до 100 метров.

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