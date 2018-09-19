Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Восставший из мертвых: Sony возродит древнюю игровую приставку

Модель получила название PlayStation Classic и будет на 45% меньше оригинала

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:26
Sony PlayStation вернется на полки магазинов спустя 12 лет. Фото: LADbible
Sony PlayStation вернется на полки магазинов спустя 12 лет. Фото: LADbible

Японская компания Sony официально заявила, что вернет к жизни свою первую игровую приставку PlayStation (PSOne). Реинкарнированная консоль будет на 45% меньше оригинальной, получит два геймпада в комплекте и HDMI порт для подключения к современным телевизорам.   

Модель получит название PlayStation Classic. Из-за уменьшенных размеров у нее не будет лотка для CD-дисков, а игры будут "вшиты" в саму приставку – геймеров порадуют около 20 популярных видеоигр, среди которых Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4 и Wind Arms. Новые игры добавлять не получится.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Sony "похоронила" самую популярную игровую приставку

Старт продаж обновленной Sony PlayStation Classic запланирован на 3 декабря 2018 года. Цена составляет 99 евро (приблизительно 3300 гривен). Напомним, что Sony прекратила выпуск первой PlayStation в 2006 году, а теперь, спустя 12 лет, она снова возвращается на полки магазинов.

Sony PlayStation Classic
Sony
Sony PlayStation Classic
Sony
Sony PlayStation Classic
Sony
Sony PlayStation Classic
Sony
1/4

Наверняка Sony подсмотрела подобную идею у Nintendo, которая перевыпустила в компактном форм-факторе свои старые игровые приставки NES (Dendy) и SNES (Super Nintendo) – они сейчас пользуются бешенной популярностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3

С другой стороны, ценник по мнению фанатов очень сильно задран, ведь на вторичном рынке в Украине старую PlayStation до сих пор можно приобрести по выгодным ценам – цена рабочих экземпляров стартует от 600 гривен.

Напомним, что ранее Sony объявила "смерть" PlayStation 4, поскольку считают, что консоль уже исчерпала свой потенциал. А недавно Microsoft показали прототип "древней" игровой приставки Xbox, который похож на "гроб в форме X".

Еще несколько материалов по теме:
Конец истории: Sony "похоронила" самую популярную игровую приставку Sony объявила "смерть" PlayStation 4 На компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3 (видео) ТОП-5 видеоигр с самыми масштабными картами открытого мира
цена игры sony приставки консоль Nintendo PlayStation
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров