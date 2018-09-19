Восставший из мертвых: Sony возродит древнюю игровую приставку

Модель получила название PlayStation Classic и будет на 45% меньше оригинала

Sony PlayStation вернется на полки магазинов спустя 12 лет. Фото: LADbible

Японская компания Sony официально заявила, что вернет к жизни свою первую игровую приставку PlayStation (PSOne). Реинкарнированная консоль будет на 45% меньше оригинальной, получит два геймпада в комплекте и HDMI порт для подключения к современным телевизорам.

Модель получит название PlayStation Classic. Из-за уменьшенных размеров у нее не будет лотка для CD-дисков, а игры будут "вшиты" в саму приставку – геймеров порадуют около 20 популярных видеоигр, среди которых Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4 и Wind Arms. Новые игры добавлять не получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Sony "похоронила" самую популярную игровую приставку

Старт продаж обновленной Sony PlayStation Classic запланирован на 3 декабря 2018 года. Цена составляет 99 евро (приблизительно 3300 гривен). Напомним, что Sony прекратила выпуск первой PlayStation в 2006 году, а теперь, спустя 12 лет, она снова возвращается на полки магазинов.

Sony PlayStation Classic Sony Sony PlayStation Classic Sony Sony PlayStation Classic Sony Sony PlayStation Classic Sony 1/4

Наверняка Sony подсмотрела подобную идею у Nintendo, которая перевыпустила в компактном форм-факторе свои старые игровые приставки NES (Dendy) и SNES (Super Nintendo) – они сейчас пользуются бешенной популярностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3

С другой стороны, ценник по мнению фанатов очень сильно задран, ведь на вторичном рынке в Украине старую PlayStation до сих пор можно приобрести по выгодным ценам – цена рабочих экземпляров стартует от 600 гривен.

Напомним, что ранее Sony объявила "смерть" PlayStation 4, поскольку считают, что консоль уже исчерпала свой потенциал. А недавно Microsoft показали прототип "древней" игровой приставки Xbox, который похож на "гроб в форме X".