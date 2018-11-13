Возвращение коммуникаторов: представлен гибрид ноутбука и смартфона

Особенность модели Cosmo в том, что она не похожа ни на один современный смартфон

Смартфон можно предзаказать по цене в 549 долларов. Фото:

На краудфандинговой площадке появился концепт гибридного смартфона, который возвращает пользователей в средину 2000-х годов, когда до iPhone мобильным миром правили кнопочные коммуникаторы. Группа энтузиастов решила вернуть в моду на эти гаджеты.

Смартфон ориентирован на гиков, которые скучают по коммуникаторам "нулевых" Фото: The Verge

Представленный прототип получил название Cosmo. Особенность модели в том, что она не похожа ни на один современный смартфон, а его дизайн придает нотки ностальгии по периоду средины "нулевых".

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Выполнен он в форм-факторе горизонтального флипа, и в разложенном виде напоминает крохотный ноутбук с полноценной физической клавиатурой с большими кнопками с подсветкой. В открытом состоянии пользователь получает 6-дюймовый дисплей, на котором удобно работать с документами или бороздить просторы интернета.

Коммуникатор обладает удобной клавиатурой с большими кнопками Фото: The Verge

Разговаривать по нему нужно исключительно в сложенном состоянии — на верхней крышке размещается динамик и небольшой AMOLED-дисплей для уведомлений и дополнительной информации.

Звонить можно только в сложенном состоянии Фото: The Verge

Работает Cosmo под управлением мобильной операционной системы Android 9.0 Pie, а сердцем новинки является энергоэффективный процессор MediaTek Helio P70 с 6 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора — 4220 мАч. Из дополнительных возможностей наличие сканера отпечатков.

Сейчас смартфон можно предзаказать по цене в 549 долларов. Новинка уже собрала необходимую сумму на производство и поступит в продажу в мае 2019 года.

Напомним, что ранее в Японии создали наносмартфон из электронной бумаги, который работает от одного заряда несколько дней. А Sony выпустили самый тяжелый смартфон 2018 года.