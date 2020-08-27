Возвращение на 18 лет назад: первые впечатления от римейка игры Mafia

Разработчики поделились геймплейными видео Mafia: Definitive Edition, а журналисты поделились впечатлениями от бета-версии проекта

Чтобы скрасить ожидания после переноса криминального боевика Mafia: Definitive Edition на более поздний срок и немного сгладить неприятные впечатления от переиздания Mafia II, разработчики из Hangar 13 опубликовали 17-минутный видеоролик с перерисованными титрами, вступлением и игровым процессом. Судя по видео, заметно, насколько авторы попытались перенести великолепный дух оригинальной игры Mafia от Даниэля Вавры, вышедшей 18 лет назад.

В ролике можно увидеть несколько первых миссий игры и измененные механики, позаимствованные у третьей части серии. Однако сам нарратив и персонажи будут сохранены, а изменения коснутся в основном геймплейных аспектов и графической составляющей, которая действительно впечатляет.

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Несколько зарубежных игровых изданий также выложили ролики с игровым процессом, в том числе со сравнением оригинала и ремейка. А некоторым журналистам, вроде IGN, даже дали попробовать сыграть в бета-версию Mafia: Definitive Edition, и, несмотря на сырой продукт, многие остались довольны приделанной работой.

Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания 1/7

Игровые журналисты отметили совершенно новый подход к подаче сюжета. Режиссура сцен стала более реалистичной и динамичной, реплики ― агрессивнее, а действие ― зрелищнее. Заметно преобразились подводки к миссиям и развязки эпизодов, в основном через иную постановку планов и переписанные диалоги. Причем местами были переделаны целые куски уровней. Но это пошло Mafia: Definitive Edition только на пользу, чтобы не было ощущения вторичности.

Ключевые лица истории тоже изменены и местами сильно отличаются от прототипов из оригинальной "Мафии". Современные графические технологии позволили использовать во всю возможности лицевой анимации, таким образом, чтобы внешность каждого героя невербально раскрывала его темперамент, да и сами характеры преобразовались за счет расширенных реплик.

То же касается и мира игры: атмосфера города Lost Haven из оригинала была подчеркнуто угнетающей и мрачной, и это выражалось это как в поступках героев, так и в меланхоличной цветовой гамме с самого начала повествования. В превью-версии вселенная Mafia: Definitive Edition выглядит невероятно красивой, яркой и приветливой, а жизни героев ― стремительным лихим приключением, а не тяжелым гнетущим бременем.

Реализм тоже поубавили, немного упростив некоторые элементы геймплея. Полицейские теперь не так агрессивно реагируют на превышение скорости, а оторваться от них можно быстрее, чем в оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven. Физика ретро-автопарка приятно удивила: чувствуется тяжесть и громоздкость неповоротливых авто 30-х годов при каждом повороте и, особенно, при уходе в занос. Не забыта ненавистная многими гоночная миссия, которая заставляла попотеть в 2002 году многих геймеров, хотя теперь перед заездом можно снизить уровень сложности. А еще на улицах "Лост-Хэвена" появились мотоциклы – один из них можно увидеть во вступительном ролике игры, когда полицейский выписывал штраф за неправильную парковку.

В общем и целом, журналисты позитивно оценивают впечатления от превью-версии Mafia: Definitive Edition – выглядит он достойно: локации и сцены переделаны удачно, игровой процесс увлекает, а сюжет захватывает так же, как и 18 лет назад. Осталось дождаться выхода полноценной игры в продажу. Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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