Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Возвращение на 18 лет назад: первые впечатления от римейка игры Mafia

Сегодня, 14:32

Разработчики поделились геймплейными видео Mafia: Definitive Edition, а журналисты поделились впечатлениями от бета-версии проекта

Чтобы скрасить ожидания после переноса криминального боевика Mafia: Definitive Edition на более поздний срок и немного сгладить неприятные впечатления от переиздания Mafia II, разработчики из Hangar 13 опубликовали 17-минутный видеоролик с перерисованными титрами, вступлением и игровым процессом. Судя по видео, заметно, насколько авторы попытались перенести великолепный дух оригинальной игры Mafia от Даниэля Вавры, вышедшей 18 лет назад.

В ролике можно увидеть несколько первых миссий игры и измененные механики, позаимствованные у третьей части серии. Однако сам нарратив и персонажи будут сохранены, а изменения коснутся в основном геймплейных аспектов и графической составляющей, которая действительно впечатляет.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Несколько зарубежных игровых изданий также выложили ролики с игровым процессом, в том числе со сравнением оригинала и ремейка. А некоторым журналистам, вроде IGN, даже дали попробовать сыграть в бета-версию Mafia: Definitive Edition, и, несмотря на сырой продукт, многие остались довольны приделанной работой.

Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
1/7

Игровые журналисты отметили совершенно новый подход к подаче сюжета. Режиссура сцен стала более реалистичной и динамичной, реплики ― агрессивнее, а действие ― зрелищнее. Заметно преобразились подводки к миссиям и развязки эпизодов, в основном через иную постановку планов и переписанные диалоги. Причем местами были переделаны целые куски уровней. Но это пошло Mafia: Definitive Edition только на пользу, чтобы не было ощущения вторичности.

Ключевые лица истории тоже изменены и местами сильно отличаются от прототипов из оригинальной "Мафии". Современные графические технологии позволили использовать во всю возможности лицевой анимации, таким образом, чтобы внешность каждого героя невербально раскрывала его темперамент, да и сами характеры преобразовались за счет расширенных реплик.

То же касается и мира игры: атмосфера города Lost Haven из оригинала была подчеркнуто угнетающей и мрачной, и это выражалось это как в поступках героев, так и в меланхоличной цветовой гамме с самого начала повествования. В превью-версии вселенная Mafia: Definitive Edition выглядит невероятно красивой, яркой и приветливой, а жизни героев ― стремительным лихим приключением, а не тяжелым гнетущим бременем.

Реализм тоже поубавили, немного упростив некоторые элементы геймплея. Полицейские теперь не так агрессивно реагируют на превышение скорости, а оторваться от них можно быстрее, чем в оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven. Физика ретро-автопарка приятно удивила: чувствуется тяжесть и громоздкость неповоротливых авто 30-х годов при каждом повороте и, особенно, при уходе в занос. Не забыта ненавистная многими гоночная миссия, которая заставляла попотеть в 2002 году многих геймеров, хотя теперь перед заездом можно снизить уровень сложности. А еще на улицах "Лост-Хэвена" появились мотоциклы – один из них можно увидеть во вступительном ролике игры, когда полицейский выписывал штраф за неправильную парковку.

В общем и целом, журналисты позитивно оценивают впечатления от превью-версии Mafia: Definitive Edition – выглядит он достойно: локации и сцены переделаны удачно, игровой процесс увлекает, а сюжет захватывает так же, как и 18 лет назад. Осталось дождаться выхода полноценной игры в продажу. Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Напомним, что ранее мы составляли список во что поиграть на карантине и подобрали ТОП-10 лучших игр для слабых ноутбуков. Также недавние новости о Grand Theft Auto 6 довели игроков до слез.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Украинского разработчика игры Metro купили шведы: что известно Microsoft объявила о старте продаж Xbox Series X Ошеломительный успех игры Fall Guys обернулся катастрофой Цена PlayStation 5 раскрыта – стоит не дороже iPhone SE
мафия игры видеоигры PlayStation Xbox ретро-стиль
Источник: 3dnews
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Кто из украинских звезд подхватил COVID-19?
Кто из украинских звезд подхватил COVID-19?
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Сегодня, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:58Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

Вчера, 08:13Техно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

Вчера, 05:47Психология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

Вчера, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

25 августаШоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

25 августаПсихология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Новости партнеров

Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
У модному купальнику. Маша Єфросиніна поділилася милим фото
У модному купальнику. Маша Єфросиніна поділилася милим фото
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Кофе — польза или вред? Мы решили закрыть этот вопрос
Кофе — польза или вред? Мы решили закрыть этот вопрос
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять