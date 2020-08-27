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Возвращение в Холодную войну произойдет в Call of Duty: Black Ops Cold War

Сегодня, 16:30

Call of Duty: Black Ops Cold War будет стоить 70 долларов или примерно 1999 гривен

Компания Activision сделала официальный анонс новой игры в серии Call of Duty вместе с захватывающим трейлером. Очередная часть получила название Call of Duty: Black Ops Cold War. Отмечается, что презентованный видеоролик был записан с PlayStation 5, сообщает Forbes.

Сюжетно игра является прямым продолжением оригинальной Black Ops, которая теперь окунает игроков в разгар периода Холодной войны, а именно в 1981 год. Старая команда из оперативников ЦРУ Алекса Мейсона, Фрэнка Вудса и Джейсона Хадсона возвращаются в мир тайных операций, адреналиновых сражений и глобальных заговоров. Команде предстоит по приказу самого 40-го президента США Рональда Рейгана посетить Восточный Берлин, Вьетнам, Турцию, Москву и другие известные места.

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Одиночную игру создает студия Raven Software, в то время как мультиплеером и зомби-режимом занимается Treyarch. Игроки смогут использовать оружие и экипировку 80-х в одиночной кампании, а также в сетевой игре и зомби-режиме.

Black Ops Cold War получится кроссплатформенной игрой в сетевом режиме, позволяющая совместно играть в мультиплеер владельцам PlayStation 4, PlayStation 5 или Xbox One и Xbox Series X. Новая игра также тесно связана с режимом Warzone. Black Ops Cold War включает функцию общего прогресса с бесплатной королевской битвой, в том числе предметы, которые могут быть использованы в обоих проектах.

Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
Call of Duty: Black Ops Cold War
Фото: Sony
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Call of Duty: Black Ops Cold War выходит 13 ноября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и компьютерах в сервиса Battle.net. Игра уже доступна для предзаказа во всех цифровых магазинах, включая украинский PS Store. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу одновременно с выходом игровых приставок нового поколения.

Цена Call of Duty: Black Ops Cold War для Украины в PS Store
Цена Call of Duty: Black Ops Cold War для Украины в PS Store
Фото: Sony

Однако стоит отметить, что цена на игру будет выше – Call of Duty: Black Ops Cold War стоит 70 долларов или 1999 гривен для Украины.

Напомним, что ранее мы рассказывали о первых впечатлениях от римейка игры Mafia Definitive Edition. Также ранее была раскрыта правда самой загадочной игры-долгостроя Half-Life 3.

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Источник: GameSpot
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