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Возврат к классике: iPhone 12 рассекретили на фото и видео

Сегодня, 16:26

Внешний вид iPhone 12 оказался достоянием общественности до официального анонса

До официальной презентации iPhone 12 осталось несколько месяцев, а дизайн новой трубки уже стал известен. В руках у инсайдеров оказались прототипы корпусов, по которым можно сделать вывод, что подтверждает ранее озвученное предположение схожести iPhone 12 с классическим модельным рядом вроде iPhone 4, iPhone 5 и iPhone SE 2016. Обнародованный внешний вид iPhone 12 позволил каналу iUpdate опубликовать на YouTube видео о своих впечатлениях, сообщает BGR.

Помимо возврата к классической прямоугольной форме с прямыми углами, присутствием порта Lightning вместо USB Type-C, новый iPhone также предлагает множество улучшенных характеристик и функций. Из предыдущих утечек в предстоящую серию Apple iPhone 12 войдут четыре разные модели с различными характеристиками: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Размеры дисплея всех этих моделей будут варьироваться.

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Базовая модель iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый дисплей с разрешением экрана 2340x1080 пикселей и плотностью пикселей 475 PPI, а у iPhone 12 Max дисплей будет немного больше – 6,1-дюймовая панель с разрешением 2532x1170 пикселей и плотностью 460 PPI.

Дисплей Apple iPhone 12 Pro будет точно таким же, как и у iPhone 12 Max, с точки зрения размера экрана, разрешений экрана и плотности пикселей. С другой стороны, топовая модель iPhone 12 Pro Max будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2778x1284 пикселей. Дисплей флагмана будет иметь плотность пикселей 458 PPI.

Вся серия Apple iPhone 12 будет поддерживать запись видео со скоростью 240 кадров в секунду. Благодаря этой поддержке пользователи iPhone 12 смогут записывать видео в замедленном режиме с разрешением 4K.

В дополнение к улучшенному опыту записи видео, серия Apple iPhone 12 получит пластиковый объектив с семью элементами. Надеемся, что увеличение элементов в объективе улучшит и без того потрясающее качество изображения.

Макеты всего модельного ряда iPhone 12
Макеты всего модельного ряда iPhone 12
Фото: BGR

Apple iPhone 12 также станет первой серией смартфонов компании с поддержкой 5G-сетей, и, по слухам, в моделях премиум-класса будут установлены OLED-экраны ProMotion 120 Гц. Наконец, телефоны будут работать под управлением iOS 14 на новом чипе Apple A14. Apple уже представила основные функции iOS 14, но все, что касается iPhone 12, придется подождать до сентября.

Напомним, что ранее Apple установила рекорд на 1,5 триллиона долларов. Также мы рассказывали, какие устройства Apple не стоит покупать в 2020 году.

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Apple дизайн смартфоны ios iPhone 12
Источник: BGR
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