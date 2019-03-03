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Вперед за яблоками: в Киеве открылся первый Apple Shop!

Apple Shop – формат торговой зоны с продукцией Apple, который размещается в магазинах у ключевых розничных партнеров компании по всему миру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30

Со времен выхода первого iPhone прошло более 10 лет. За это время  электронные гаджеты Apple прочно поселились в карманах украинцев. Цитрус открыл первый в Киеве Apple Shop. Второй откроется совсем скоро. На открытии побывал корреспондент Segodnya.ua.

Очередь, дорожка и шоу-программа: самое больше селфи в истории Киева

Первый киевский Apple Shop открылся в самом центре столицы – на Крещатике. Возле магазина собралось огромное количество желающих приобрести технику Apple по выгодным ценам.

Очередь покупателей растянулась на десяток метров дальше. В честь торжественного открытия "Цитрус" предложил привлекательные акции для клиентов.

Среди покупателей есть как те, кто просто пришел оценить первый в Киеве Apple Shop, так и те, кого заинтересовали цены. Сергей и Иван стоят в стороне, и, в отличие от других покупателей, не спешат попасть в магазин первыми. Мужчины уже точно знают за чем пришли, поэтому не поддаются всеобщему ажиотажу. "Iphone XR по акции здесь стоит меньше 20 тысяч. В других магазинах – более 30", – хвастаются предприимчивостью собеседники.

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Ведущий мероприятия призывает покупателей улыбнуться и поучаствовать в самом длинном селфи в Киеве. Несколько фото, и толпа устремляется внутрь магазина.

Первый в Киеве, второй в Украине: как устроен Apple Shop в Цитрусе

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Apple Shop занимает площадь в 75 квадратных метров внутри магазина Цитрус. Следует отметить, что это второй Apple shop в Украине. Первый был открыт летом прошлого года в одесском Цитрусе.

Apple Shop – формат торговой зоны с продукцией Apple, который размещается в магазинах у ключевых розничных партнеров компании по всему миру. В Apple Shop все продумано до мелочей: свободный доступ к продуктам, детальные описания каждого из них, самый полный в Украине ассортимент оригинальной техники и аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг.

Продукция размещена на открытых витринах. Приятно, что можно вот так просто ощутить качество сенсора камеры на топовом смартфоне, сочность цветов дисплея на iPad, удобство набора текста на обновленной клавиатуре линейки ультрабуков перед покупкой.

Сергей Лазурко, директор Киевского филиала Цитрус знакомит нас с Apple shop:

"Это уникальная зона, которая находится внутри нашего магазина. Очень мало розничных сетей могут похвастаться подобным. Компания Apple выбирает по всему миру ключевых партнеров, которые имеют статус авторизированного реселлера в той или иной стране. Мы являемся такими в Украине. Мы лидеры продаж. Соответственно, наши успехи не могут оставаться незамеченными со стороны Apple и это является ключевым посылом для того, чтобы открывать такие зоны. Сейчас мы открываем уже второй Apple shop. Первый был в Одессе. В ближайшее время откроем еще один Apple shop в ТРЦ Lavina", – рассказывает Сергей Лазурко, директор Киевского филиала Цитрус.

Сервис превыше всего

Авторизированная точка продажи – это сервис уровня американской компании в Украине.

"Покупатель получает возможность уникального близкого знакомства с гаджетами, которые расположены в открытом доступе, имеют полное описание. В Apple shop представлен самый широкий ассортимент оригинальной продукции, техники и аксессуаров Apple. Покупатель получает все преимущества, которые есть у европейского пользователя продукции Apple, но у нас, в Украине. Качественный сервис, как при продаже, так и в пост-продажном обслуживании", – объясняет Сергей Лазурко, директор Киевского филиала Цитрус.

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Apple Цитрус Apple Shop
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