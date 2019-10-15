Время экономить: ТОП-5 доступных смартфонов осени

Лучшие смартфоны в пределах 5000 гривен на октябрь 2019 года

Дешевые смартфоны становятся лучше Фото: CNET

В 2019 году стоимость флагманских моделей смартфонов давно перевалила за 1000 долларов, а то и выше. В то время, когда флагманы дорожают с каждым годом, более дешевые мобильные аппараты становятся лучше, ведь производители понимают, что не все могут себе позволить смартфон, стоимостью в половину годовой зарплаты. Сейчас мобильные устройства в пределах 5000 гривен обладают привлекательным дизайном, неплохими фотокамерами и достойной производительностью. "Сегодня" проанализировали рынок мобильных телефонов Украины и подобрали ТОП-5 лучших доступных смартфонов октября в среднеценовом сегменте.

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Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 Фото: Android Authority

Открывает рейтинг модель южногокрейского производителя Samsung Galaxy A30 . Этот мобильный аппарат объединяет в себе сбалансированные технические характеристики и цену. В отличие от моделей, представленных ниже, этот аппарат единственный, который обладает матрицей дисплея Super AMOLED, достоинства которой высокая насыщенность цветов и очень широкие углы обзора без искажений. Экран обладает диагональю 6,4 дюйма, покрывающей 85,1% лицевой поверхности с разрешением 2340х1080 пикселей.

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Работает Galaxy A30 на актуальной прошивке Android 9.0. Внутри мобильного устройства используется 8-ядерный процессор собственной разработки Exynos 7904 (2х1,8 ГГц + 6х1,6 ГГц). Оперативной памяти предусмотрено 3 или 4 ГБ, а встроенное файловое хранилище на 32 или 64 ГБ. Правда, чтобы уместиться в бюджет в 5000 грн, придется выбирать модель с базовыми характеристиками памяти (4800 грн). Основная фотокамера двойная, состоящая из модулей на 16 МП (f/1.7) и широкоугольного на 5 МП (f/2.2). Фронтальная на 16 МП (f/2.0). Всю аппаратную начинку питает довольно емкий аккумулятор на 4000 мАч, который заряжается от 15Вт зарядки.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Фото: Akket

Xiaomi Redmi Note 7 можно назвать одним из лучших представителей среднеценового сегмента. В наш рейтинг он смог попасть благодаря тому, что после выхода Redmi Note 8 Pro он значительно подешевел и его приобрести можно уже за 4300 гривен, что летом еще было невозможно. Аппарат интересен тем, что обладает впечатляющим техническим оснащением за свои деньги. Внутри используется шустрый процессор Snapdragon 660 от Qualcomm, работающий в купе с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Диагональ увеличилась в размерах до 6,3 дюйма с матрицей IPS (2340x1080 пикселей). "Монобровь" заменила "капля" с 13 МП фронтальной камерой. А на тыльной стороне производитель расположил внушительную 48 МП фотокамеру. Правда в разных моделях используется разный фотосенсор: либо от Samsung – GM1, либо от Sony – IMX586. Ну и без хитростей интерполяции не обошлось. Также впервые в серии смартфон использует USB Type-C разъем для питания, поддерживающий быструю зарядку Quick Charge 4 от Qualcomm, чтобы быстро восполнить заряд аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Huawei Y7

Huawei Y7 Фото: Android Central

Huawei Y7 модели 2019 года является хорошим сбалансированным смартфоном, с хорошим оснащением и привлекательным дизайном по доступной цене. Градиентная расцветка корпуса Aurora Blue – изюминка этих мобильных аппаратов. В смартфоне использован крупный вытянутый IPS дисплей (19:9) диагональю 6,26 дюйма с разрешением 1520×720 пикселей. Внутри используется процессор Qualcomm Snapdragon 450 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-накопителя. Хороша и емкость батареи — 4000 мАч. Основная камера Huawei Y7 2019 сдвоенная и состоит из модулей на 13 и 2 МП. Фронтальная разрешением 8 МП размещена в каплевидном вырезе и дополнена искусственным интеллектом для автоматического улучшения селфи-снимков. Питает всю начинку батарея емкостью 4000 мАч, но быстрой зарядки не предусмотрено.

TP-Link Neffos X20 Pro

TP-Link Neffos X20 Pro Фото: AndroidInsider

Плавно переходим к моделям стоимостью ниже 4000 гривен. TP-Link в этом году представила крупноформатный смартфон в сегменте сбалансированных и доступных решений. Смартфон стоимостью 3899 получил большой 6,26-дюймовый Dewdrop-дисплей с модным каплевидным вырезом, IPS-матрицей и разрешением 1520х720 пикселей. Корпус пластика под стекло с переливающейся окраской черного или зеленого цветов не оставит равнодушным потенциального покупателя. Также аппарат оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Сбалансированная конфигурация включает в себя 4-ядерный энергоэффективный процессор Helio A22 (MT6761), который работает в связке с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Основная камера TP-Link Neffos X20 сдвоенная и состоит из модулей на 13 и 5 МП. Фронтальная – 8 МП, расположенная в каплевидном вырезе. Самое главное, смартфон обладает самой емкой батареей в нашем рейтинге – 4100 мАч, а также расширенной официальной гарантией до 2 лет.

Honor 8A

Honor 8A Фото: CNET

Honor 8A представляет собой крепкий "середнячок", который является неплохим выбором для тех, кто ищет универсальный смартфон для повседневного использования. Недорогая модель (3000 грн) предлагается в трех оттенках и выглядит очень даже симпатично. 6,1-дюймовый IPS дисплей выполнен по технологии IPS и обладает разрешением 1560х720 пикселей с хорошй цветопередачей и углами обзора. Хороший уровень производительности обеспечен 8-ядерным процессором Helio P35 (MT6765), работающий в купе с 2/32 ГБ оперативной и встроенной памяти. Основная камера оснащена модулем на 13 и 5 МП – второй модуль необходим для создания портретных снимков с эффектом боке, а фронтальная – 8 МП. Важное отличие от других аппаратов нашего рейтинга – наличие модуля NFC, что делает его более универсальным в повседневном использовании.

Напомним, что ранее появилась информация, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12. В то же время Xiaomi создала фантастический смартфон Mi Mix Alpha по космической цене.

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