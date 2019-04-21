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Вселенская красота: лучшие фото месяца из космоса

NASA показали самые лучшие фотографии из различных мест Вселенной

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:34
Самые завораживающие фотоснимки месяца из космоса
Самые завораживающие фотоснимки месяца из космоса
Фото: Pixabay

Последний месяц NASA предоставила в открытый доступ тысячи фотографий из космоса, которые демонстрируют всю красоту необъятной Вселенной. Вместе с тем, "Сегодня" отобрали пять самых лучших фотографий месяца не только за великолепные и завораживающие виды, но и за их особое значение для науки.

Поверхность Луны испещренная кратерам, на дне которых есть замерзший водяной лед
Поверхность Луны испещренная кратерам, на дне которых есть замерзший водяной лед
Фото: NASA

На прошлой неделе NASA заявили, что планируют снова вернуться на Луну в следующем десятилетии. Сейчас NASA подыскивает лучшее место для посадки на нашем спутнике, где бы располагался лед под поверхностью. На Луне есть масса областей с замерзшим водяным льдом, который может быть использован для жизнеобеспечения экипажа. На фотографии выше, сделанной NASA, видно огромные скопления льда под поверхностью нашего естественного спутника.  

Полоска поверхности Марса, на которой видно базальтовые породы (темно-синий цвет)
Полоска поверхности Марса, на которой видно базальтовые породы (темно-синий цвет)
Фото: NASA

От новой лунной станции мы направляемся к следующему пункту назначения NASA – Марсу. Космическое агентство получило продолговатый снимок поверхности Красной планеты, на котором запечатлены базальтовые породы (темно-синий цвет), указывающие на бурное вулканическое прошлое. Оранжевая полоска, ведущая от кратера, это результат сильного ветра, обнаживший почву.

Четыре пятна – это все одна комета C2018 Y1 Ивамото, снятая с четырьмя различными экспозициями
Четыре пятна – это все одна комета C2018 Y1 Ивамото, снятая с четырьмя различными экспозициями
Фото: NASA

Следом идет комета C2018 Y1 Ивамото, которая в феврале прошлого года близко подлетела к Земле на расстояние в 1,26 а.е. Космический телескоп Neowise запечатлел ее полет в инфракрасном диапазоне с четырьмя различными экспозициями, поэтому она на снимке получилась в виде четырех красных пятен. Более горячие звезды здесь кажутся синими, тогда как более холодная пыль и лед от кометы отображается красным цветом.

Биполярная протопланетарная Туманность Яйцо
Биполярная протопланетарная Туманность Яйцо
Фото: NASA

Четвертой в списке идет великолепный снимок умирающей звезды биполярной протопланетарной Туманности Яйцо. Это относительно быстрое для Вселенной явление существует всего тысячу лет, за которое звезда сбрасывает свою оболочку и эволюционируют в планетарную туманность. Темные полосы и выступающие белые рукава — это материал, оставшийся от звезды, которая не сильно отличалась от нашего Солнца.

Гигантское шаровое скопление Messier 3
Гигантское шаровое скопление Messier 3
Фото: NASA

За заканчиваем рейтинг самых лучших фотографий месяца с одним из самых больших шаровых скоплений, когда-либо найденных – Messier 3. Это фантастическое зрелище, напоминающее взрыв салюта, является одним из самых больших и ярчайших шаровых скоплений во Вселенной. Его возраст датируется 8 миллиардами лет и состоит из более чем 500 тысяч звезд.

Смотрите также в сюжете о том, как космические тренды покоряют мир:

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружили двойника Земли неподалеку от Солнца. Также на прошлой неделе получено первое в истории "живое" фото черной дыры

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Источник: Wired
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