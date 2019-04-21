Вселенская красота: лучшие фото месяца из космоса
NASA показали самые лучшие фотографии из различных мест Вселенной
Последний месяц NASA предоставила в открытый доступ тысячи фотографий из космоса, которые демонстрируют всю красоту необъятной Вселенной. Вместе с тем, "Сегодня" отобрали пять самых лучших фотографий месяца не только за великолепные и завораживающие виды, но и за их особое значение для науки.
На прошлой неделе NASA заявили, что планируют снова вернуться на Луну в следующем десятилетии. Сейчас NASA подыскивает лучшее место для посадки на нашем спутнике, где бы располагался лед под поверхностью. На Луне есть масса областей с замерзшим водяным льдом, который может быть использован для жизнеобеспечения экипажа. На фотографии выше, сделанной NASA, видно огромные скопления льда под поверхностью нашего естественного спутника.
От новой лунной станции мы направляемся к следующему пункту назначения NASA – Марсу. Космическое агентство получило продолговатый снимок поверхности Красной планеты, на котором запечатлены базальтовые породы (темно-синий цвет), указывающие на бурное вулканическое прошлое. Оранжевая полоска, ведущая от кратера, это результат сильного ветра, обнаживший почву.
Следом идет комета C2018 Y1 Ивамото, которая в феврале прошлого года близко подлетела к Земле на расстояние в 1,26 а.е. Космический телескоп Neowise запечатлел ее полет в инфракрасном диапазоне с четырьмя различными экспозициями, поэтому она на снимке получилась в виде четырех красных пятен. Более горячие звезды здесь кажутся синими, тогда как более холодная пыль и лед от кометы отображается красным цветом.
Четвертой в списке идет великолепный снимок умирающей звезды биполярной протопланетарной Туманности Яйцо. Это относительно быстрое для Вселенной явление существует всего тысячу лет, за которое звезда сбрасывает свою оболочку и эволюционируют в планетарную туманность. Темные полосы и выступающие белые рукава — это материал, оставшийся от звезды, которая не сильно отличалась от нашего Солнца.
За заканчиваем рейтинг самых лучших фотографий месяца с одним из самых больших шаровых скоплений, когда-либо найденных – Messier 3. Это фантастическое зрелище, напоминающее взрыв салюта, является одним из самых больших и ярчайших шаровых скоплений во Вселенной. Его возраст датируется 8 миллиардами лет и состоит из более чем 500 тысяч звезд.
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Напомним, что ранее во Вселенной обнаружили двойника Земли неподалеку от Солнца. Также на прошлой неделе получено первое в истории "живое" фото черной дыры.
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