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Вселенские загадки: у звезды-соседа обнаружили редкое явление

Экзокометы встречаются крайне редко и их обнаружение – редкая удача для астрономов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:57
У "соседа" Солнца обнаружили экзокометы
У "соседа" Солнца обнаружили экзокометы
Фото: Pixabay

Ученые из NASA объявили об обнаружении трех экзокомет. Так называются кометы, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы, вращающиеся по орбите вокруг яркой молодой звезды под названием β Живописца в созвездии Живописца. Исследователи использовали спутник NASA Transiting Exoplanets Survey Satellite (TESS) для сбора подробных данных о количестве испускаемого звездой света, использующийся для идентификации хвостов комет.

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Экзокометы встречаются крайне редко и их обнаружение – редкая удача для астрономов. Учеными было обнаружено всего 11 звезд во Вселенной, у которых есть экзокометы. Первую из них обнаружили в 1987 году. Все звезды, у которых есть экзокометы, являются молодыми звездами типа А, обладающие белым или голубоватым цветом и имеют очень высокие температуры поверхности до 7500 кельвинов.

Бета Живописца с кометами в представлении художника
Бета Живописца с кометами в представлении художника
Фото: NASA

Бета Живописца является особенно хорошим местом для "охоты" за космическими телами, потому что звезда находится относительно близко, на расстоянии "всего" в 63 световых лет от Земли. Вокруг светила есть осколки пыли и газа, которые могут деформироваться и создать ледяные тела, подобные тем, которые находятся в поясе Койпера в нашей Солнечной системе. Также диск расположен под удачным для наблюдений с Земли углом, а пыль рассеивает звездный свет, делая его ярким, что упрощает наблюдения за звездой.

Из-за своей непосредственной близости и околозвездного диска система β Живописца может считаться идеальным испытательным стендом для изучения формирования и эволюции планетных систем, включая такие второстепенные тела, как экзокомет и экзолун.

Существование экзокомет в звездной системе было предсказано еще 20 лет назад французским астрономом Аленом Лекавелье де Этангсом, и теперь гипотеза подтвердилась. Следующим шагом для команды NASA является выполнение более полного моделирования с использованием данных TESS для поиска большего количества экзокомет и других космических тел.

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Напомним, что ранее при рекордном погружении, увиденное на дне океана шокировало исследователя. Также недавно в Млечном Пути нашли пришельца из другой галактики.

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Источник: Digital Trends
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