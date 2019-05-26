Вселенские загадки: у звезды-соседа обнаружили редкое явление
Экзокометы встречаются крайне редко и их обнаружение – редкая удача для астрономов
Ученые из NASA объявили об обнаружении трех экзокомет. Так называются кометы, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы, вращающиеся по орбите вокруг яркой молодой звезды под названием β Живописца в созвездии Живописца. Исследователи использовали спутник NASA Transiting Exoplanets Survey Satellite (TESS) для сбора подробных данных о количестве испускаемого звездой света, использующийся для идентификации хвостов комет.
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Экзокометы встречаются крайне редко и их обнаружение – редкая удача для астрономов. Учеными было обнаружено всего 11 звезд во Вселенной, у которых есть экзокометы. Первую из них обнаружили в 1987 году. Все звезды, у которых есть экзокометы, являются молодыми звездами типа А, обладающие белым или голубоватым цветом и имеют очень высокие температуры поверхности до 7500 кельвинов.
Бета Живописца является особенно хорошим местом для "охоты" за космическими телами, потому что звезда находится относительно близко, на расстоянии "всего" в 63 световых лет от Земли. Вокруг светила есть осколки пыли и газа, которые могут деформироваться и создать ледяные тела, подобные тем, которые находятся в поясе Койпера в нашей Солнечной системе. Также диск расположен под удачным для наблюдений с Земли углом, а пыль рассеивает звездный свет, делая его ярким, что упрощает наблюдения за звездой.
Существование экзокомет в звездной системе было предсказано еще 20 лет назад французским астрономом Аленом Лекавелье де Этангсом, и теперь гипотеза подтвердилась. Следующим шагом для команды NASA является выполнение более полного моделирования с использованием данных TESS для поиска большего количества экзокомет и других космических тел.
Напомним, что ранее при рекордном погружении, увиденное на дне океана шокировало исследователя. Также недавно в Млечном Пути нашли пришельца из другой галактики.
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