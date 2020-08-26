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Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

Сегодня, 08:13

Взрыв двойной объекта V745 Sco вызвал ударную волну из горячей плазмы, которая направляется к Солнечной системе

Звездная система V745 Sco будоражила умы астрономов своими нерегулярными вспышками на протяжении 80 лет. Расположена она на расстоянии в 25 тысяч световых лет от Земли. Лишь в 2014 году ученым удалось в деталях рассмотреть этот объект с помощью рентгеновской обсерватории Чандра. Во время наблюдений был замечен взрыв, мощностью в квадриллион ядерных бомб, сформировавшее облако плазмы размером с Марс, сообщает NASA.

Исследователи пришли к выводу, что большая часть материала, выброшенного взрывом, теперь движется по направлению к Земле. Учеными была разработана трехмерная компьютерная модель взрыва, которая в деталях объясняет, как в результате сформировалось облако плазмы. В этой модели они включали большой диск холодного газа вокруг экватора двойной системы, созданный белым карликом, тянущий газовый ветер от красного гиганта.

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V745 Sco представляет собой двойную звездную систему, состоящую из звезды-красного гиганта и белого карлика, тесно связанных гравитацией. Эти два звездных объекта вращаются вокруг друг друга так близко, что внешние слои красного гиганта отталкиваются сильной гравитационной силой белого карлика. Этот материал постепенно падает на поверхность белого карлика.

Со временем на белом карлике может накапливаться достаточно материала, чтобы вызвать колоссальный термоядерный взрыв невиданной мощности, вызывающий резкое повышение яркости двойной звезды, называемой новой. Астрономы видели, как V745 Sco в оптическом свете в тысячу раз потускнел в течение примерно 9 дней.

Трехмерная модель взрыва звездной системы V745 Sco
Трехмерная модель взрыва звездной системы V745 Sco
Фото: NASA

Спустя 6 лет астрономы проверили распространение ударной волны и утверждают, что к Солнечной системе движется огромное облако горячей плазмы. Однако ученые сразу успокоили общественность, ведь двойная звезда удалена от нас на существенное расстояние, так что облако плазмы Земле не угрожает. Причем облако рассеется буквально через несколько сотен световых лет.

Напомним, что ранее астрономы "раздели" ярчайшую за 23 года комету. В то же время на прошлых выходных опасный астероид у Земли застал человечество врасплох.

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Источник: NASA
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