Вселенское "сердцебиение" черной дыры озадачило ученых

Механизм таинственного процесса у черной дыры SS 433 передается на огромное расстояние, оцениваемое примерно в 100 световых лет

Международная группа астрономов из Германии, Испании, Китая и США обнаружила весьма необычную систему, в которой газовое облако испускает "сердцебиение" гамма-лучей в такт импульсов ближайшей черной дыры. Причем механизм этого загадочного воздействия передается на огромное расстояние, оцениваемое примерно в 100 световых лет. Каким образом это происходит, пока остается необъяснимым для ученых, сообщает Digital Trends.

Система, демонстрирующая это весьма неожиданное и загадочное поведение, называется SS 433 и расположена на расстоянии 15 тысяч световых лет в созвездии Орла. Формирует ее гигантская звезда массой примерно в 30 масс Солнца и перетягивающая с нее материю черная дыра массой, больше нашей звезды в 20 раз. Орбитальный период системы составляет 13 суток.

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Черная дыра излучает импульсы в результате поглощения вещества звезды. В результате этого процесса вокруг компактного объекта формируется аккреционный диск, из центра которого в две противоположные стороны испускаются узконаправленные потоки высокоэнергетических частиц – так называемые джеты. Поскольку этот класс звездных объектов имеет структуру, похожую на структуру объекта галактического масштаба, называемого квазаром, он получил название микроквазара.

Скрытый механизм вызывает пульсации облака газа в такт с удаленной черной дырой Фото: Digital Trends

Аккреционный диск вокруг черной дыры объекта SS 433 не лежит в плоскости взаимного орбитального вращения компонентов системы, а вместо этого прецессирует вокруг нее, а вместе с ним прецессируют джеты. Возможно, воздействие со стороны этих джетов вызвало таинственные пульсации в гамма-диапазоне газового облака, расположенного на расстоянии около 100 световых лет от системы SS 433, предполагают авторы работы. Это облако пульсирует с периодом 162 дня – и ровно столько составляет период прецессии аккреционного диска системы SS 433. Однако облако не лежит непосредственно на пути распространения джетов, поэтому точный механизм воздействия джетов на газовое облако еще предстоит выяснить, пояснили ученые из исследовательского центра DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) в Германии.

Периодическое гамма-излучение в газовом облаке связали с прецессией соседнего микроквазара Фото: N+1

Напомним, что ранее загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение. В то же время на спутнике Юпитера обнаружен гигантский "шрам" от древней катастрофы.

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