Всемирная паутина празднует 30-летие Интернета

В честь 30-летия Интернета Google посвятила Всемирной паутине дудл

Важнейшему проекту в истории Глобальной сети исполнилось 30 лет Фото: DailyStar

12 марта во всем мире отмечается день "Всемирной паутины". В 2019 году Интернет отмечает свой юбилей – 30 лет с момента запуска глобальной сети. Основателем считается ученый из Великобритании Тим Бернерс-Ли, работавший на тот момент в ЦЕРН – Европейской организации по ядерным исследованиям.

"Всемирная паутина" стала настоящей революцией для своего времени в сфере обмена данными и послужила мощным толком для развития информационных технологий. Сейчас мы не можем представить себе существование без этого удобного средства коммуникации.

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Изначально Интернет разрабатывался исключительно для потребностей ЦЕРН в его научной деятельности. Но его концепция была таковой, что она не ограничивалась исключительно научными институтами, а могла носить общий характер. Тогда в 1989 году ей придумали название "Всемирная паутина", – вспоминает ученый Франсуа Флюкигер.

Google дудл в честь 30-летия интернета

"Всемирная паутина" позволила людям стать ближе друг к другу, чем когда-либо в истории человечества. Пользователи Интернета получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от расстояния, получать мгновенный доступ к базе знаний. Благодаря Интернету появилась уйма профессий, возможностей для ведения бизнеса, и даже свои собственные деньги, ставшие дороже любой осязаемой валютой мира.

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По случаю 30-летия со дня этого события компания Google посвятила Всемирной паутине дудл – изображение на главной странице.

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Напомним, что ранее Интернету угрожал глобальный сбой, который, к счастью, прошел без последствий. Также в Китае бездомный хакер годами пользовался бесплатным интернетом, взламывая таксофоны.

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