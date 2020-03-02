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Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

Планета K2-18b размером чуть меньше Нептуна может скрывать под своей атмосферой обитаемый живой мир

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25

Астрономы обнаружили большую потенциально обитаемую экзопланету, которая по размерам более чем в 2 раза превышает размер Земли. Планета K2-18b расположена на расстоянии 124 световых года и вращается вокруг своей звезды в пределах обитаемой зоны (зоне Златовласки). Важной отличительной чертой, которая интригует ученых, является существование на ее поверхности жидкой воды.

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K2-18b по размерам в 2,6 раза превосходит радиус Земли и в 8,6 раза больше ее массы. По размерам она едва дотягивает до Нептуна. Исследования показали, что водяной пар на планете находится в атмосфере из водорода.

Исследователи из Кембриджского университета представили последние данные о массе, радиусе и атмосфере планеты в различных моделях и пришли к выводу, что вполне возможно, что K2-18b больше похож на Землю, чем на Нептун – она вполне может быть обитаема.

K2-18b по размерам в 2,6 раза превосходит радиус Земли
K2-18b по размерам в 2,6 раза превосходит радиус Земли
Фото: Digital Trends

"Водяной пар был обнаружен в атмосфере ряда экзопланет. Но, даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют обитаемые условия. Чтобы установить перспективы обитаемости, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли жидкая вода существовать под атмосферой", – объясняет руководитель исследования Никку Мадхусудхан.

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Помимо правильных температур, миру также нужна атмосфера с необходимыми давлениями для поддержания жизни, мощное магнитное поле для защиты от потока радиации, озоновый слой и множество других факторов.

Когда планета была исследована ранее, исследователи думали, что она больше похожа на Нептун, чем на Землю. По мнению ученых, K2-18b была газовым гигантом. Новое исследование изучило состав и структуру атмосферы и показало, что, хотя планета большая, ее водородный слой очень тонкий. По последним оценкам, водородная оболочка составляет 6% массы планеты.

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Новые данные указывают на возможность того, что на планете существует жидкий океан, с температурой и давлением на поверхности, подобной на Земле. Результаты также показывают, что определение обитаемых планет может быть расширено, так как даже более крупные миры, такие как K2-18b, могут быть пригодными для обитания при определенных условиях.

Напомним, что ранее во Вселенной запечатлели самый удивительный объект. Также во Вселенной зафиксирован самый необъяснимый сигнал.

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Источник: Digital Trends
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