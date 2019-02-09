Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Как правильно выбрать смартфон и не переплатить, а лучше – сэкономить

Как сэкономить при выборе смартфона Фото: Pixabay

Последние пару лет цены на смартфоны начали расти пропорционально их мощности. Причем рост вышел настолько стремительным, что в 2018 году пробил психологический барьер в 1000 долларов – это сделала Apple со своими iPhone XS. Естественно, "моду" на дорогие мобильные устройства поддержали конкуренты в лице Samsung, Huawei, Google (Pixel) и Asus (ROG).

Но давайте на мгновение остановимся и подумаем: а стоит ли вообще платить такие деньги? Что еще приобретает покупатель за 1000 долларов, кроме статуса обладания модным аксессуаром?

Читайте также Лучший смартфон Samsung 2019 года показали на видео

Давайте возьмем обычного человека со средним доходом, который не гонится за модой и не следит за последними тенденциями в области мобильных технологий – это портрет среднестатистического пользователя смартфона. Для чего покупают мобильники такие люди? Им нужен просто личный ежедневный помощник, фактически карманный компьютер для доступа в интернет, просмотра YouTube, проверки электронной почты, общения в мессенджерах и социальных сетях, поиграть в парочку аркад, а также снять фото себе на память или разместить в Instagram.

В общем, получается, что современный смартфон – это нафаршированное устройство "все в одном", без которого мы уже не можем себе представить современный мир. И даже не потому, что они вызывают зависимость, а потому, что наша жизнь изменилась – стала по-настоящему мобильной. Раньше, к примеру, без наручных часов люди из дома не выходили, а до их появления жили без проблем.

Читайте также Xiaomi откажется от дешевых смартфонов

Конечно, мы не говорим о том, что надо отказаться от благ современно мобильного мира, и перейти на классический кнопочный телефон с монохромным дисплеем. В этом материале мы поговорим исключительно об адекватных способах экономии или разумном выборе – зачем платить больше?

Процессор

Начнем с процессора. На сегодняшний день самым мощными процессорами являются две модели – Qualcomm Snapdragon 845 (в этом месяце его сменит Snapdragon 855) и Apple A12. Производительность их просто запредельная, но чтобы ее хоть как-то оценить, используют бенчмарки вроде приложения AnTuTu – разработчики ежемесячно выпускают итоги по самым мощным мобильным устройствам месяца, и все они являются флагманами с драконовским ценником.

Казалось бы, вот за что стоит платить – за скорость и мощность! Но давайте задумаемся: а зачем нужна такая производительность, где ее применять? Любители мобильных игр скажут, мол, в видеоиграх вроде PUBG Mobile или Fortnite раскрывается их полный потенциал. Однако у Qualcomm есть другие модели процессоров линейки 4хх и 6хх. Если 4хх – это действительно бюджетный уровень, то начиная с модели Snapdragon 636 играть в современные игры можно комфортно, просто снизив уровень качества графики.

Читайте также "Убийца" флагманов OnePlus 7 получит безумную производительность

Найдутся и те, кто скажут, мол, благодаря мощному процессору не ощущаешь "лагов", а интерфейс работает плавно. Но сейчас интерфейс Android работает шустро даже на бюджетном Snapdragon 435, а его мощности хватает, чтобы выводить картинку в разрешении 2880×1440.

Обычный покупатель редко обращает на этот показатель, и неспроста – мощности современного смартфона даже самого бюджетного класса хватит для повседневных задач. Неудивительно, что владельцы смартфонов 2-3 годичной давности не спешат расставаться с ними – производительности вполне достаточно. Яркий пример: 3-летний Xiaomi Redmi Note 4 актуален даже сегодня, ведь прекрасно справляется с любой повседневной нагрузкой.

Так что, если вы не гонитесь за мощностью, но хотите смартфон такой, "чтобы не тормозил", то обратите внимание на следующие процессоры: Snapdragon 636 (710), Exynos 7885, Kirin 710 или MediaTek P60 — за более крутые чипы переплачивать нет смысла.

Дисплей

Разрешение экрана уже стало маркетинговым ходом Фото: Free Mockup Zone

Второй момент, за которым уже можно не гнаться — экран. Да, когда-то хорошие IPS-матрицы были уделом флагманов, но такой дисплей есть даже у смартфонов за 2500-4000 гривен. Устаревшая TN матрица сейчас встречается только у самых дешевых аппаратах начального уровня в пределах 1500 гривен.

На топовых устройствах популярны AMOLED-экраны, которые выдают более сочную картинку (порой даже слишком) и потребляют меньше заряда аккумулятора. Этим они компенсируют аппетит неизбежно прожорливых и избыточно мощных современных процессоров.

Читайте также Эксперты назвали лучшие смартфоны с надежной защитой от взлома

Но технология IPS не стоит на месте и развивается – за последние пару лет такие панели стали более экономичными по энергопотреблению и не уступают "Амоледам" по яркости. В итоге, смартфон среднеценового класса с IPS-экраном работает примерно столько же, сколько флагман с AMOLED.

Разрешение экрана уже стало больше маркетинговым ходом. Для 5,5 дюймового экрана разрешения Full HD вполне достаточно, чтобы выдавать четкую картинку. Дальше, чем выше разрешение, тем больше нагрузка на процессор, больше напрягается процессор — выше энергопотребление. Получается, улучшая какую-то одну характеристику смартфона, мы получаем "пробоины" в других параметрах, улучшаем их до нормального уровня… и получаем неадекватно дорогой смартфон.

Камера

Фотокамера в смартфоне чаще всего используется для Instagram

Технический прогресс уже достиг уровня, когда люди крайне редко пользуются фотоаппаратом, как отдельным устройством, а если пользуются — в основном, в профессиональной сфере. Обычному владельцу смартфона фотокамера нужна зачастую только для Instagram – навел, снял и тут же выложил в соцсеть.

В данном случае фотокамера, наверное, единственный параметр, где завышенная цена будет оправдана, если вы хотите получать очень качественные фотоснимки. Мобильные устройства среднего уровня значительно уступают флагманам, особенно когда речь касается съемок при недостаточном освещении или вообще ночью.

Читайте также Leica Camera создала жутко дорогую фотокамеру в стиле ретро

Если же хочется сэкономить, но все равно получить хорошую оптику, то на рынке существуют бренды, которые делают упор именно на камеру, оставляя прочие характеристики достаточными, но не избыточными – это устройства от брендов Asus и Motorola. Среди "китайцев", тоже встречаются вполне достойные варианты, которые могут посоперничать с флагманами, но оставляя цену на уровне среднебюджетных моделей: Xiaomi, Vivo, OnePlus, Honor.

Итог

В 2019 году сохранится тенденция оправдания неадекватно дорогих смартфонов, называя их имиджевыми или игровыми. Более того, к гонке также подключаются гибкие смартфоны, ценник на которые превысит даже планку Apple с их 1500 долларами (iPhone XS Max с 512 ГБ). Из-за астрономического ценника современные флагманские смартфоны постепенно превращаются в "золотые унитазы" — красиво, дорого... и бессмысленно.

Смартфон уже давно перестал быть статусным аксессуаром — это случилось, когда китайские модели по качеству и оснащению перестали ощущаться, как "китайцы". По смартфону уже даже не встречают — Aliexpress заполонили тонны подделок современных флагманов, поэтому ваша машина, одежда, обувь и даже наручные часы по-прежнему имеют большее значение.

Читайте также Телефон лидера: какими смартфонами пользуются президенты

В общем, не стоит тратить несколько зарплат на мобильник — он того не стоит. Определитесь, что от смартфона нужно лично вам и перестаньте делить смартфоны на хорошие и плохие, ориентируясь лишь на их цену. Современный смартфон в пределах 4000-6000 гривен удовлетворит практически любые требования владельца, который не искушен мобильными играми или фотографией.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг смартфонов, которые можно выгодно перепродать. Также мы советовали в подборе ТОП-5 смартфонов по выгодной цене.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram