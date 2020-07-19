Выпущена бесплатная версия Windows 10: как получить

Бразильские разработчики скопировали интерфейс Windows 10 в дистрибутиве Linuxfx 10.3

Windows 10 после прекращения поддержки Windows 7 стала самой популярной операционной системой в мире. Однако несмотря на все свои достоинства, владеть ОС от Microsoft достаточно дорого. Исправить это положение решили разработчики из бразильской студии Linuxfx Software, которые создали дистрибутив на основе Linux, который максимально воспроизводит интерфейс Windows 10, чтобы помочь пользователям адаптироваться к новой среде, сообщает Cnews.

Самая свежая версия Linuxfx настолько сильно походит на Windows 10, что новички вообще не увидят разницы – повторение интерфейса почти 100-процентное. Авторы проекта постарались скопировать каждую иконку и каждый элемент интерфейса, влияющий на общее его восприятие, включая стартовое меню, таскбар и вид окон файлового менеджера. Существует даже возможность установки и запуска некоторых программ, изначально написанных под Windows, по средствам специальной эмуляции.

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Windows-подобная оболочка Linuxfx 10.3 – это глубоко перерисованная среда Cinnamon. Визуально отличить ее от оболочки, разработанной Microsoft, трудно, поскольку даже при загрузке операционной системы на экране отображается такой же логотип Windows 10. Программисты скопировали "Пуск", панель задач, окна календаря и часов, системный трей, "Проводник" и даже меню виртуальных рабочих столов, как и окно переключения между запущенными программами. Разработчики постарались скопировать даже "Блокнот" – самый простой текстовый редактор.

Linuxfx 10.3 Фото: CNews

Самое главное, новая оболочка доступна в составе дистрибутива Linuxfx 10.3 и абсолютно бесплатна. На момент публикации материала он был доступен для скачивания для настольных компьютеров и ноутбуков на базе чипов Intel и AMD, а также для одноплатных ПК Raspberry Pi второго, третьего и четвертого поколений.

Linuxfx 10.3 Фото: CNews

Linuxfx представляет собой сильно модифицированный дистрибутив Ubuntu Linux версии 20.04 LTS, который вышел в апреле 2020 года. Ubuntu 20.04 поставляется с расширенной пятилетней поддержкой, что в полной мере касается и Linuxfx – обновления на него будут приходить через официальные каналы Canonical, разработчика Ubuntu.

Дистрибутив Linuxfx весит около 3,7 ГБ и включает ряд встроенных программ, в том числе офисный пакет LibreOffice. В данной ОС он маскируется под Microsoft Office путем подмены пиктограмм.

Linuxfx 10.3 Фото: CNews

Для выхода в интернет есть браузеры Firefox и Chrome, для работы с графикой – редактор GIMP, для просмотра фильмов – плеер VLC. Для онлайн-общения есть Skype и Microsoft Teams, для удаленного управления – Anydesk и TeamViewer, для игр – клиент Steam, игрового сервиса компании Valve. В составе Linuxfx предустановлена WINE, позволяющая запускать на Linux программы, написанные для Windows, а также устанавливать их из дистрибутивов с расширениями .exe и .msi.

Linuxfx 10.3 Фото: CNews

Linuxfx может пригодиться владельцам Windows-компьютеров в качестве инструмента для безболезненного перехода на Linux. Внимание к деталям, проявленное разработчиками в процессе копирования интерфейса Windows 10, позволит таким пользователям чувствовать себя "как дома", работая с новой для них ОС. Быстрой адаптации будет способствовать и наличие WINE, дающего возможность запуска привычных Windows-программ.

Напомним, что ранее после завершения эпохи Windows 7 ей нашли достойную замену на Linux. Также меню "Пуск" на Windows 10 получило обтекаемый дизайн.

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