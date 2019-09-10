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Вышла GreedFall: краткий обзор и особенности игры

GreedFall получилась очень спорной, поэтому мы подготовили краткий обзор по игре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:26
Что нужно знать, перед тем как играть в GreedFall
Что нужно знать, перед тем как играть в GreedFall
Фото: GamesRadar

Сегодня, 10 сентября, состоялся выход долгожданной ролевой игры GreedFall, от студии Spiders и компании Focus Home Interactive, три года назад выпустившие спорный проект The Technomancer. Новая игра предлагает игрокам отправиться в полное опасностей путешествие по землям далекого острова Тир-Фради, переполненный магией, богатствами, секретами и фантастическими существами. Игру уже оценило несколько изданий, а игроки делятся впечатлениями.

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GreedFall вышла на компьютерах и игровых приставках PS4 и Xbox One. ПК-версия игры вышла в сервисе Steam и, судя по предоставленной статистике, стартовала довольно слабо. Пик одновременно играющих составил всего 11 264 человек. Однако, несмотря на слабый старт, это лучший результат среди всех игр французской студии Spiders.

Когда разработчики рассказывали, что игра вдохновлена аниме "Принцесса Мононоке", они не врали: влияние Хаяо Миядзаки чувствуется в дизайне мира, подаче сюжета и вообще во всем. Однако вмешательство разработчиков из Spiders "запороло" отличную идею посредственным исполнением.

В GreedFall отмечают интересные схватки с боссами
В GreedFall отмечают интересные схватки с боссами
Фото: GamesRadar

GreedFall получилась очень спорной. Игровые издания отмечают, что несмотря на приятное первое впечатление и приятный стиль GreedFall, игра пала жертвой собственных амбиций, поскольку в ней многие механики, как для ролевой игры, просто не работают. Игроки ругают хоть и большой, но очень скучный, однообразный и пустой игровой мир, посредственный сценарий и полное отсутствие иммерсивности. Также геймеры жалуются на кривую анимацию, неудобное управление, плохую графику, систему диалогов с NPC, зависание в боевом режиме.

При этом в GreedFall крайне скучный игровой мир
При этом в GreedFall крайне скучный игровой мир
Фото: GamesRadar

В то же время, когда СМИ выставляют игре примерно 60 баллов 100, в Steam у GreedFall оказалось много позитивных отзывов. Некоторые сравнивают игру даже с Dragon Age (пример качественной ролевой игры), от которого студия Spiders позаимствовала все самое лучшее: непростую боевую тактику, политические интриги, сложные сюжетные выборы, насыщенный и интересный фентезийный мир, дух путешествия и многое другое.

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Перед тем, как играть в GreedFall, следует знать несколько важных особенностей:

  • В игре нет антипиратской защиты Denuvo, что позитивно отражается на ее производительности;
  • В игре нет открытого мира;
  • Разработчики не планируют выход дополнений и поддержку модов;
  • В версиях для PS4 Pro и Xbox One поддерживается HDR и доступно 4K-разрешение. HDR также поддерживается на PS4 и Xbox One S;
  • У GreedFall есть русские субтитры;
  • Коллекционного и специального издания не планируется;
  • Прохождение займет от 30 до 40 часов;
  • В GreedFall нет выбора фракции, но игрок может влиять на отношения фракций.

Что касается требований к компьютеру, то GreedFall требует минимум 4-ядерный процессор Intel третьего/четвертого поколения или эквивалент от компании AMD, от 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту начально-среднего уровня.

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7/8.1/10 (только 64-разрядные версии).
  • Центральный процессор: Intel Core i5-3450 или AMD FX-6300.
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Свободное место на диске: 25 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7/8.1/10 (только 64-разрядные версии).
  • Центральный процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-8300.
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 590.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Свободное место на диске: 25 ГБ.

Напомним, что ранее игру Borderlands 3 обещали запустить даже на слабых компьютерах. Также в вышедшей World of Warcraft Classic тысячи игроков толпятся в очередях.

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Источники: Overclockers , Игромания
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