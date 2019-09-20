Вышла прошивка iOS 13: как установить на свой iPhone

Мы подготовили важные советы перед обновлением до iOS 13

Обновление до iOS 13 уже доступно для актуальных моделей iPhone Фото: Unsplash

В преддверии старта продаж iPhone 11 пользователям прочих устройств от Apple стала доступна долгожданная прошивка iOS 13 с массой улучшений и новых функций, включая темный режим. Однако, прежде чем приступить к обновлению, необходимо сделать несколько вещей на своем iPhone, чтобы все прошло как можно более гладко.

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Какие устройства поддерживают iOS 13 и iPadOS 13

Впервые за все время Apple разделяет свою мобильную операционную систему на два лагеря – смартфонам iPhone достанется iOS 13, а планшетам iPad – специальная измененная версия iPadOS. Для последних прошивка выйдет на следующей неделе 30 сентября.

iPadOS выйдет 30 сентября Фото: Unsplash

Список моделей, для которых доступна iOS 13:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Список моделей планшетов, которые получат обновление до iPadOS 13:

12,9-дюймовый iPad Pro

11-дюймовый iPad Pro

10,5-дюймовый iPad Pro

9,7-дюймовый iPad Pro

iPad (6-го поколения)

iPad (5-го поколения)

iPad Mini (5-го поколения)

iPad Mini 4

iPad Air (3-го поколения)

iPad Air 2

iPod Touch (7-го поколения)

Как установить обновление iOS 13 Фото: Сегодня

Если ваш iPhone оказался в списке на обновление до iOS 13, потратьте несколько минут и сделайте небольшую подготовку. Сперва создайте резервную копию вашего iPhone на всякий случай. Затем, установите iOS 13 из меню настроек, затем перейдите в подменю "Основные" и выберите пункт "Обновление ПО".

Избавьтесь от старых приложений и фотографий

Перед обновлением мы рекомендуем просмотреть все приложения, которые вы установили на своем iPhone или iPad, и удалить те программы или игры, которые вы использовали в течение нескольких минут, а затем забыли о них. Это также хороший момент, чтобы просмотреть приложение "Фотографии" и удалить все случайные скриншоты, фотографии и видео, которые вам больше не нужны. Подобная простая рекомендация не только избавит от проблем с несовместимостью прошивки со старыми приложениями, но и освободит память.

Создайте резервную копию

Как сделать резервную копию перед обновлением до iOS 13 Фото: Сегодня

Существует два способа резервного копирования вашего устройства iOS. Вы можете использовать сервис Apple iCloud или использовать iTunes на Mac. Резервное копирование через iCloud – это самый простой способ. Рекомендуется сделать резервную копию устройства непосредственно перед обновлением. Чтобы принудительно создать резервную копию с помощью службы Apple iCloud, перейдите в "Настройки" -> нажмите на свое имя -> iCloud -> "Резервное копирование iCloud" -> "Создать резервную копию".

После создания смело обновляйтесь до iOS 13 – если что-то пойдет не так, всегда можно откатиться до стабильной версии iOS 12, так как у вас уже буде резервная копия.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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