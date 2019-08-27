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Вышла World of Warcraft Classic: тысячи игроков толпятся в очередях

Blizzard не справляется с наплывом игроков на серверы World of Warcraft Classic

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:17

В ночь с 26 на 27 августа состоялся выход World of Warcraft Classic – ожидаемой обновленной версии классической версии популярной игры в жанре MMORPG от Blizzard. Однако выход омрачила огромная виртуальная очередь из желающих окунуться в " теплый и ламповый" мир Азерота, сообщает Plolygon.

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Blizzard еще на прошлой неделе предупреждала игроков о том, что они могут столкнуться с временными проблемами при подключении к серверам World of Warcraft Classic. Однако по факту наплыв оказался настолько большим, что на один сервер приходится по 10 тысяч игроков, ожидающих подключения.

Сразу после официального выхода World of Warcraft Classic геймеры почти моментально заняли все доступные серверы и забили их до отказа. Сейчас компания Blizzard в экстренном порядке добавляет новые серверы, чтобы справиться с огромным спросом и равномерно распределить всех желающих любителей культовой MMORPG.

Скриншот из новой World of Warcraft Classic
Скриншот из новой World of Warcraft Classic
Фото: TechSpot

"Нашим главным приоритетом при планировании запуска WoW Classic было обеспечение того, чтобы игроки могли спокойно играть на протяжении нескольких лет. Мы не ожидали такого дикого спроса, поэтому открываем новые серверы для удовлетворения запросов наших клиентов", – прокомментировали в Blizzard.

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Компания пока не может сказать, как долго будут длиться эти тысячные очереди из игроков. Если вы собираетесь поиграть в World of Warcraft Classic на этой неделе, возможно, вам не удастся это сделать. Лучше подождать неделю прежде, чем Blizzard решит проблему с серверами. Скачать игру можно по этому адресу.

Напомним, что ранее в одну из первых игр Blizzard Diablo можно поиграть в браузере и бесплатно. А недавно анонс новой игры от Blizzard вызвал гнев у игроков.

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Источник: Polygon
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