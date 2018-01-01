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Выяснилось, насколько дорожные пробки опасны для вашего здоровья

Специалисты утверждают, что отказ от авто положительно скажется на здоровье  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Дорожные пробки грозят вашей жизни. Фото: pixabay
Дорожные пробки грозят вашей жизни. Фото: pixabay

Группа ученых Бристольского университета Великобритании путем исследования выяснила, что вождение автомобиля сопровождается постоянными стрессами, которые влияют на работу сердца в отрицательном направлении.

Все дело в том, что во время управления транспортом зафиксирована чрезмерная мозговая активность, которая становится причиной стрессов.

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Для своего исследования специалисты брали данные за период с 2006 по 2010 года. Именно в это время было зафиксировано само больше случаев инсульта у автомобилистов.

Ученые говорят, что 11% водителей сталкиваются с заболеванием сердца. Большинство из них получают заболевания из-за большого количества времени нахождения в пробках.

Кроме этого специалисты утверждают, что отказ от авто положительно скажется на здоровье.

О том, как в Китае испытали автобус, которому не помешают никакие пробки, смотрите на видео ниже:

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Источник: Comments.ua
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