Выяснилось, насколько дорожные пробки опасны для вашего здоровья
Специалисты утверждают, что отказ от авто положительно скажется на здоровье
Группа ученых Бристольского университета Великобритании путем исследования выяснила, что вождение автомобиля сопровождается постоянными стрессами, которые влияют на работу сердца в отрицательном направлении.
Все дело в том, что во время управления транспортом зафиксирована чрезмерная мозговая активность, которая становится причиной стрессов.
Для своего исследования специалисты брали данные за период с 2006 по 2010 года. Именно в это время было зафиксировано само больше случаев инсульта у автомобилистов.
Ученые говорят, что 11% водителей сталкиваются с заболеванием сердца. Большинство из них получают заболевания из-за большого количества времени нахождения в пробках.
Кроме этого специалисты утверждают, что отказ от авто положительно скажется на здоровье.
О том, как в Китае испытали автобус, которому не помешают никакие пробки, смотрите на видео ниже: