Вызывает эпилепсию: Twitter заблокировал картинки APNG
Недобросовестные пользователи использовали картинки формата APNG, чтобы издеваться над людьми, страдающими эпилепсией
Twitter запретил использование анимированных картинок PNG (APNG) на своей платформе. Жесткие меры были приняты, чтобы остановить троллей, использующих изображения для намеренного вызова судорог у людей, страдающих этим недугом.
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На сайте была обнаружена ошибка, которая позволяет пользователям обходить средства защиты при автоматическом воспроизведении, позволяя использовать несколько анимированных изображений в одной публикации с использованием формата APNG.
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"Мы хотим, чтобы пользователи безопасно пользовались Твиттером. Поэтому мы закрыли брешь в безопасности, блокировкой любых APNG картинок в нашем сервисе микроблогов. Подобная мера была направлена на то, чтобы защитить пользователей, страдающих эпилепсией", – говорится в сообщении компании.
В ноябре недобросовестные пользователи активно использовали в хэштеги в твитах с упоминанием Фонда борьбы против эпилепсии, и подставляли в свои публикации анимированные картинки со стробоскопическим и мерцающим эффектом. Неизвестно, сколько людей с таким недугом пострадали от троллинга. Twitter предпринял радикальные меры, чтобы избежать подобных издевательств в будущем.
Поскольку большинство людей используют GIF-файлы в своих твитах, большинство пользователей вряд ли заметят это изменение. Существующие файлы APNG, ранее загруженные на сайт, не будут удалены, но новые загрузить будет невозможно.
Напомним, что ранее в Twitter опубликовали фотографии "настоящей" PlayStation 5. Также девушка в Twitter вызвала депрессию у миллионов пользователей.
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