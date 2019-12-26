Вызывает эпилепсию: Twitter заблокировал картинки APNG

Недобросовестные пользователи использовали картинки формата APNG, чтобы издеваться над людьми, страдающими эпилепсией

Twitter борется с троллями Фото: Pexels

Twitter запретил использование анимированных картинок PNG (APNG) на своей платформе. Жесткие меры были приняты, чтобы остановить троллей, использующих изображения для намеренного вызова судорог у людей, страдающих этим недугом.

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На сайте была обнаружена ошибка, которая позволяет пользователям обходить средства защиты при автоматическом воспроизведении, позволяя использовать несколько анимированных изображений в одной публикации с использованием формата APNG.

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"Мы хотим, чтобы пользователи безопасно пользовались Твиттером. Поэтому мы закрыли брешь в безопасности, блокировкой любых APNG картинок в нашем сервисе микроблогов. Подобная мера была направлена на то, чтобы защитить пользователей, страдающих эпилепсией", – говорится в сообщении компании.

В ноябре недобросовестные пользователи активно использовали в хэштеги в твитах с упоминанием Фонда борьбы против эпилепсии, и подставляли в свои публикации анимированные картинки со стробоскопическим и мерцающим эффектом. Неизвестно, сколько людей с таким недугом пострадали от троллинга. Twitter предпринял радикальные меры, чтобы избежать подобных издевательств в будущем.

Поскольку большинство людей используют GIF-файлы в своих твитах, большинство пользователей вряд ли заметят это изменение. Существующие файлы APNG, ранее загруженные на сайт, не будут удалены, но новые загрузить будет невозможно.

Напомним, что ранее в Twitter опубликовали фотографии "настоящей" PlayStation 5. Также девушка в Twitter вызвала депрессию у миллионов пользователей.

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