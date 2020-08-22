Вызывают ностальгию: ТОП-7 мобильных телефонов родом из прошлого

Даже самая простая классическая мобилка вроде Nokia или Tecno, способна выполнять свою главную задачу – быть на связи

Смартфоны за последние 10 лет практически полностью вытеснили с рынка некогда популярные классические мобильные телефоны с кнопками и маленькими экранами. Тем не менее, несмотря на все техническое совершенство устройств на Android и iOS, оказывается не всем нужны все те возможности, которые они предлагают, вроде соцсетей, мессенджеров, браузеров и видеоигр. В нашу современность существуют пользователи, которые намеренно отказываются от смартфонов из-за информационной перенасыщенности в угоду простым кнопочным мобилкам, которые не будут донимать владельца уведомлениями. Порой людям нужна простая и надежная "звонилка" на каждый день, чтобы долго держала заряд и стоила недорого.

Благо, производители не прекратили производство кнопочных мобильных телефонов и продолжают выпускают устройства небольшими тиражами, которые могут вызвать ностальгию по "нулевым", когда каждый из них обладал индивидуальным дизайном, компактными размерами, а по современным меркам держал заряд неприлично долго. Несмотря на скромные возможности, даже самая простая мобилка свою главную задачу выполняет безукоризненно – оставаться на связи.

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Сегодня.Lifestyle подготовили ностальгическую подборку из ТОП-7 лучших кнопочных телефонов, которые все еще можно приобрести новыми. Некоторые даже остались в былом обличии, словно из прошлого, другие получили улучшение под современные стандарты, а третьи просто являются надежным и безотказным телефоном "на каждый день".

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Nokia 3310 (2017)

Nokia 3310 Фото: 4pda

Открывает рейтинг Nokia 3310. На фоне ошеломительного успеха оригинальной Nokia 3310, владелец финского бренда HMD Global решил снова запустить в производство популярную классическую модель, но уже с цветным дисплеем, более тонким профилем и цветастыми корпусами. У обновленной 3310 на борту только все самое необходимое: 20 Мб внутренней памяти с возможностью расширения microSD-картами, цветной 2.4 дюймовый экран, Bluetooth, 2-мегапиксельная камера со вспышкой, и все это упаковано в простенький пластиковый корпус. Но, при всех его достоинствах, современная Nokia 3310 уступает своему предшественнику легендарной в прочности.

Sigma mobile X-style S3500

Sigma mobile X-style S3500 Фото: Root-Nation

Sigma Mobile X-style S3500 sKai – классический компактный телефон, работающий на перспективной операционной системе KaiOS. Важной особенностью телефона является поддержка 3G и модуль Wi-Fi, благодаря чему его можно использовать в качестве модема для доступа в сеть Интернет. Помимо этого, благодаря KaiOS Sigma Mobile X-style S3500 sKai способен синхронизировать контакты и календарь с Google, а электронную почту с Gmail и Microsoft Exchange. Модель выполнена в корпусе из прочного пластика и оснащается емким съемным аккумулятором на 2000 мАч, что обеспечивает до 12 часов автономности в режиме разговора. Sigma Mobile X-style S3500 sKai оснащается 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320х240 точек. В качестве центрального процессора используется 2-ядерный MT6572.

Xiaomi Qin 1s

Xiaomi Qin 1s Фото: Xiaomi Today

Мало кто знает, что в огромном ассортименте устройств Xiaomi существует даже простенькая "звонилка" – классическая модель QIN 1s. Модель получила прочный монолитный корпус из пластика, а также привычную клавиатуру. Экран Xiaomi QIN 1 выполнен по технологии IPS, его диагональ составляет 2,8-дюйма с QVGA разрешением в 240х320 точек. Одно из достоинств устройства – емкий аккумулятор в 1480 мАч, обеспечивающий до 7 часов работы в режиме непрерывного разговора. Встроенной памяти – 16 ГБ с возможностью расширения при помощи карт microSD. В телефоне также есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C и даже встроенный ИК-порт для управления бытовой техникой. А вот фотокамеры не предусмотрено. Но ключевой особенностью Xiaomi QIN 1s является поддержка Android приложений.

Philips Xenium E570

Philips Xenium E570 Фото: TechSpot

Philips делает ставку на большие батарейки, за что ее смартфоны прославились продолжительным временем автономной работы. Например, модель Xenium E570 благодаря аккумулятору емкостью 3160 мАч способна проработать целых 4 месяца в режиме ожидания или 2 дня беспрерывной беседы. У Xenium E570 корпус и все элементы управления выполнены из качественного металла, что делает его почти таким же "неубиваемым", как Nokia 3310. В мобилке есть разъем для карт памяти microSD, крупный экран с диагональю 2.8", поддержка двух Sim-карт и фонарик.

BQ 2436 Fortune Power

BQ 2436 Fortune Power Фото: 4pda

Уникальной особенностью BQ 2436 Fortune Power является поддержка рекордного количества SIM-карт – целых 4 слота. В бюджетном сегменте из брендовых производителей больше никто такую возможность не представляет. Емкость съемного аккумулятора составляет 3000 мАч, чего хватает на несколько недель эксплуатации, учитывая производительность и размеры экрана. Дисплей стандартный для кнопочных телефонов – 2,4-дюйма с разрешением 320 x 240 точек и четкостью в 167 ppi. Это достаточно хороший показатель, учитывая стоимость модели. Вместе с тем, производитель оснастил новинку поддержкой Bluetooth. Есть фонарик, радио и 3,5 мм разъем для наушников.

Nokia 216 Dual Sim

Nokia 216 Dual Sim Фото: Nokia

Еще один телефон финского бренда в нашем рейтинге. Nokia 216 Dual Sim является просто хорошим телефоном, который обеспечивает владельца всеми базовыми возможностями для связи: звонки на две SIM-карты, SMS, фотокамера, радио и светодиодный фонарик. Вместе с тем, устройство получил ностальгический ретро-дизайн, удобную прорезиненную клавиатуру и экран с диагональю на 2,4 дюймов. Радует, что есть встроенный браузер Opera Mini, Bluetooth 3.0 и MP3-плеер. Памяти хватает, чтобы хранить до 2000 контактов, причем их можно импортировать с другого телефона Nokia через Bluetooth или с помощью резервной копии на MicroSD карте.

Tecno T473

Tecno T473 Фото: Сегодня

Набирающий в Украине популярность бренд Tecno Mobile в мире зарекомендовал себя, как производитель качественных смартфонов бюджетного сегмента. Вместе с тем, у этой компании есть линейка еще недорогих мобильных кнопочных телефонов. Яркий пример – Tecno T473. Главное преимущество новой модели – стоимость. В мобилке за 555 гривен производитель вместил 2-ядерный процессор Mediatek MT6261D, 16 МБ ОЗУ и 4 МБ флэш-памяти (с поддержкой microSD/SDHC до 64 ГБ), 2,8-дюймовый TN экран и поддержку двух сим-карт – неплохая начинка за такие деньги.

Какие плюсы у кнопочных телефонов?

Классические мобильные телефоны все еще актуальны Фото: Unsplash

Несмотря на то, что кнопочные устройства лишены рядом возможностей по сравнению со смартфонами, они обладают рядом преимуществ, в частности — для определенных категорий пользователей.

Прежде всего, кнопочные телефоны удобны пожилым людям. Они больше похожи на традиционные телефонные аппараты с привычным кнопочным набором и обладают простым управлением, чем смартфоны. У большинства есть возможность быстрого набора, когда для экстренного звонка нужному абоненту достаточно нажать одну кнопку.

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Кнопочные телефоны удобны детям младшего школьного возраста. Они позволяют оставаться на связи с родителями, но при этом не отвлекают от игры, учебы, исследования окружающего мира и общения. Кроме того, они имеют безопасный для глаз уровень излучения — в отличие от смартфонов для школы, среди которых его еще нужно поискать.

Кнопочные телефоны более просты и надежны в плане безопасности. На них сложнее установить шпионское ПО, ведь для этого придется разбирать каждую уникальную прошивку (в отличие от общедоступной ОС Android).

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг самых выгодных смартфонов, которые можно удачно перепродать и заработать. В то же время Nokia обещала возродить еще один легендарный мобильный телефон.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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