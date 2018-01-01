Взрыв необычайной силы зафиксировали в космосе

Очень скоро волна достигнет Солнца, а также нашей планеты

Взрывная волна дойдет и до Земли. Фото: pixabay

Спутники Stereo Ahead, следящие за пространством вокруг Солнца, зафиксировали взрыв неимоверной силы. Ученые сперва подумали, что взорвалась какая-то планета, однако это в принципе невозможно. Ударная волна пронеслась по всей Солнечной системе.

Очень скоро волна достигнет Солнца, а также нашей планеты. Отметим, что она движется уже девятый день. Ученые не отметили, почувствуют ли земляне влияние из космоса.

Из-за мощнейшего взрыва "ослепли" на некоторое время камеры спутников: вспышка засветила оптические приборы. Что же могло спровоцировать такой взрыв?

Пользователи предположили, что взорвался корабль инопланетян. Эту теорию, разумеется, серьезно никто не воспринял. Важно отметить, что в кадре слева виднеется Солнце.

Соответственно, оно не имеет никакого отношения к случившемуся. Может, истина будет раскрыта чуть позже.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: