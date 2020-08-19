Взрыв сверхновой звезды изуродовал галактику: фото

Белый карлик в галактике NGC 2442 был частью двойной звездной системы и взорвался из-за "жадности"

Космический телескоп "Хаббл" помог астрономам лучше рассмотреть галактику NGC 2442. Особенность галактики в том, что она обладает необычную "неправильную" форму, которая сформировалась в результате мощного взрыва сверхновой звезды. Взрыв получил название SN2015F и его можно было наблюдать в марте 2015 года – яркую вспышку можно было увидеть даже в небольшой любительский телескоп. Сейчас на месте взрыва остался крохотный белый карлик.

"Белый карлик в NGC 2442 был частью двойной звездной системы и поглощал материю со своего компаньона. В конечном итоге карлик поглотил критическую массу, что привело к наращиванию давления внутри, сжимаемого силой гравитации. Этот процесс вывел звезду из равновесия и вызвало неуправляемый ядерный синтез, приведший к эпическому взрыву сверхновой", – объясняют ученые телескопа "Хаббла".

Изображение, полученное космическим телескопом Хаббла NASA/ESA, показывает впечатляющую галактику NGC 2442 Фото: NASA

Галактика, в которой был запечатлен взрыв, помимо каталогизированного названия NGC 2442, получила еще одно прозвище – "Галактика Мясного крюка" из-за ее чрезвычайно асимметричной и неправильной формы. Взрыв был настолько ярким, что его было видно продолжительное время, немного исказив северный рукав.

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Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" запечатлел невероятный снимок "звездной колыбели". Также недавно астрономам впервые в истории удалось снять взрыв звезды "вживую".

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