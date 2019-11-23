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Взрывная мощь: рассекречен компьютер Рика в сериале "Рик и Морти"

Во второй серии четвертого сезона можно увидеть, каким компьютером пользуется Рик – и он до безумия фантастический

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Компьютер Рика обладает фантастической мощностью по современным меркам
Компьютер Рика обладает фантастической мощностью по современным меркам
Фото: Reddit

В ноябре стартовал долгожданный четвертый сезон мультсериала "Рик и Морти". Сериал изобилует множеством "пасхалок" и скрытых посланий, поэтому каждая серия является объектом пристального внимания фанатов. Зрители уже сделали интересное наблюдение во второй серии, отмечают на Reddit. В одном из моментов можно заметить, каким компьютером пользуется Рик, и его конфигурация оказалась просто фантастическая.

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Если обратить внимание на изображения на мониторах во второй серии, то можно заметить, что безумный ученый является ярым поклонником Linux, причем не пользуется графическим интерфейсом, а является приверженцем командной строки терминала. Более того, Рик использует процессор от AMD, но с несуществующим названием.

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Вот какой конфигурацией обладает компьютер главного героя мультсериала:

  • Операционная система Debian Linux;
  • 128-битный процессор AMD QX3700+ с частотой 7,99 Гц;
  • Объем оперативной памяти 3584 петабайт (для сравнения, Google ежедневно обрабатывает 24 петабайт данных);
  • Внутренний накопитель для хранения данных NVME M.2 объемом 393 ТБ.

Характеристики компьютера в приближенном виде – можно заметить процессор и объемы памяти
Характеристики компьютера в приближенном виде – можно заметить процессор и объемы памяти
Фото: Reddit

Конечно, все эти характеристики являются нереальными. Однако в параллельной Вселенной, а именно в измерении C-137, которое является родным домом для Рика и Морти, такие характеристики являются вполне допустимыми. Такая вычислительная мощность наверняка нужна Рику для своих сумасшедших расчетов и хранения гениальных идей и изобретений.

"Рик и Морти" — это научно-фантастический анимационный сериал, рассказывающий о злоключениях циничного безумного ученого Рика Санчеза и его наивного, капризного и неуверенного в себе внука Морти. Премьера состоялась в 2013 году. Авторы сериала Джастин Ройланд и Дэн Хармон, попытались своим творением пародируют серию фильмов "Назад в будущее". Несмотря на изобилие черного юмора и сюжетами, граничащими с абсурдом, сериал получил крайне высокие отзывы критиков, которые отметили его оригинальность и креативность.

Напомним, что ранее "Рик и Морти" назвали самым кровожадным мультсериалом в истории. Но это не помешало мультсериалу завоевать награду Creative Arts Emmy Awards.

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Источники: Reddit , CyberSport
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