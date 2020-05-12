Взрывной спрос: 8K телевизоры сметают с полок в условиях пандемии

В условиях карантина интернет-магазины получили огромное количество заказов на дорогие телевизоры

В условиях карантина, вызванного коронавирусом, люди вынуждены были искать спасение от домашней скуки. Это вызвало спрос на те товары и услуги, которые ранее не пользовались популярностью. К примеру, подскочил спрос на игровые приставки, видеоигры и стриминговые сервисы. Также в условиях карантина интернет-магазины получили огромное количество заказов на телевизоры, о чем говорит свежий отчет аналитической компании MarketResearchHub.

Как сообщает CnannelNEws, в нестабильное время телевизионная индустрия ощутила взрывной спрос на телевизоры, причем довольно дорогих моделей, вроде 4K и даже 8K. Причем, это несмотря на то, что одни из ведущих производителей панелей, такие как LG Electronics и Sony вынуждены были даже поднять цены на 15%. Однако лишь Samsung решил удерживать цены из-за возросшего спроса.

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Во время карантина телевизоры активнее всего скупают в Австралии и США. Самыми ходовыми моделями оказались 65-дюймовые панели с UHD Smart TV или Q8 ULED TV, встроенным Netflix и поддержкой HDR. Причем средняя цена таких телевизоров составляет 900-1000 долларов. Интересно и то, что двукратный рост продаж фиксируют даже такие малоизвестные марки, как TCL, Hisense, Harvey Norman, Akai и Bauhn.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2020 году мировой рынок освоит не менее 2 млн телевизоров, поддерживающих разрешения 8К. Для сравнения, годом ранее было глобально поставлено не более 430 тысяч подобных устройств. Высокий рост спроса во многом станет следствием активного развития инфраструктуры, поддерживающей работу с контентом высокой четкости, а также масштабным развитием сетей 5G.

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Однако несмотря на большой спрос, Samsung все же планирует приостановить производство всех традиционных LCD-дисплеев к концу 2020 года. Вместо этого они намерены инвестировать в технологию Quantum Dot (квантовые точки) и новую гибридную технологию QLED-OLED, которая может быть произведена дешевле, чем технология LG OLED – она имеет одинаковое качество, но значительно дешевле в производстве, чем OLED.

Напомним, что ранее Xiaomi представила предельно дешевые телевизоры по смешной цене. Также в прошлом году был утвержден новый стандарт телевидения 8K Ultra HD.

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