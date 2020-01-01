WhatsApp прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS

C 1 января 2020 года WhatsApp нельзя загрузить на смартфоны с Windows Phone

Windows 10 Phone от Microsoft теперь является технологической легендой Фото: Windows Central

Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp прекращает поддержку устаревших и неактуальных мобильных платформ. С 1 января 2020 года мессенджер WhatsApp не будет доступен на Windows Phone от Microsoft. Кроме того, его разработчики прекратят поддержку более старых версий Android (2.3.7 и более ранних версий) и iOS (iOS 8 и более ранних версий) с 1 февраля 2020 года.

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Стоит отметить, что это изменение было не озвучено официально, а опубликовано в обновленной статье поддержки пользователей WhatsApp. Так что для тех, кто пользуется Windows Phone, нововведение может стать неприятной неожиданностью. С другой стороны, оставшиеся телефоны на мобильной платформе Windows давно устарели, и их пользователи, вероятно, уже давно готовы к таким новостям.

Прекращение официальной поддержки также не обязательно означает, что приложение больше нельзя использовать. Речь идет о невозможности установить WhatsApp из цифрового магазина приложений. Но со временем установленные приложения прекратят работу как устаревшие и не получат доступ к серверам.

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Windows 10 Phone от Microsoft теперь является технологической легендой. Ранее Facebook и Instagram заявили о прекращении поддержки этой мобильной платформы.

Напомним, что ранее Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone. Также в Nokia рассказали о громком фиаско Microsoft.

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