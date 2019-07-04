Windows 10 будет получать "скучные" обновления

Обновление 19H2 для Windows 10 сосредоточится на повышении производительности, корпоративных возможностях и улучшении качества

Новый подход Microsoft позволит сделать обновления меньшими по объему и не такими "разрушительными" Фото: Unsplash

Microsoft придерживается 2-летнего графика выпуска свежих обновлений для Windows 10. Однако следующий большой патч будет не таким грандиозным, как раньше. Компания объявила об обновлении "19H2" для своей программы Windows Insider, в котором будут отсутствовать какие-либо новые функции – компания сосредоточится просто на повышении производительности. По мнению разработчиков, такой подход позволит сделать обновления меньшими по объему и не такими "разрушительными", как раньше.

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Майское обновление для Windows 10 принесло множество улучшений, в том числе настройку частоты обновлений, светлую тему, режим "песочницы" и прочие полезные нововведения. Но, как и предыдущие итерации, последняя версия также принесла несколько неприятностей и ошибок. Так обновление не работало, если пользователь подключил флэш-накопитель, а также ломало Bluetooth из-за проблем с безопасностью.

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Недавно компания объявила о подробностях, связанных со вторым крупным обновлением Windows в этом году, которое она называет как 19H2. Патч будет включать "ограниченный набор функций для отдельных улучшений производительности, корпоративных функций и улучшений качества", и будет доставлен клиентам, использующим майское обновление 2019. Об этом сообщает Microsoft в своем блоге.

Учитывая, что Microsoft планирует выпустить его как ежемесячный патч, обновление будет установлено в фоновом режиме и с меньшей вероятностью нарушит какие-либо компоненты. Компания также отмечает, что некоторые инсайдеры не сразу увидят новые функции, так как выпущенная сборка 19H2 "содержит два скрытых изменения", и что обновление будет использоваться для тестирования процесса в фоне. Если во время тестирования не будет обнаружено никаких проблем, обновление выйдет в сентябре, и Microsoft постепенно откроет для него все новые функции, которые будут внедрены позднее.

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Напомним, что ранее Microsoft заново представила Windows 1.0, но публика осталась в недоумении. А недавно Microsoft пообещала, что Windows 10 лишится важной функции, "Сегодня" узнавали, что уберут.

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