Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

После майского обновления у Windows 10 недосчитались некоторых опций, а пользователи жалуются на ошибки

Список удаленных функций и компонентов, с которым следует ознакомиться перед обновлением Фото: Pixabay

Вышедшее в средине месяца майское обновление для Windows 10 (1930) принесло не только ряд полезных функций и улучшений, но и лишило ее многих опций. Но это было сделано не случайно: устаревшие технологии, невостребованные функции или же просто ради улучшения стабильности или безопасности. Об этом сообщает официальный блог Microsoft.

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Windows 10 May 2019 Update уже доступна для обновления для всех пользователей операционной системы. Поэтому тем, кто планирует установить патч, рекомендуем ознакомиться со списком удаленных опций и компонентов, разработка которых уже прекращена.

Вырезанные функции Windows 10 May 2019 Update

Драйвер дисплея на основе XDDM. Поддержка Windows 2000 Display Driver Model (XDDM) прекращена, а значит разработчикам, использующим XDDM-драйвер, придется перейти на WDDM.

Удалено приложение "Сообщения". Ранее использовалось для синхронизации смс-сообщений, полученных на смартфон Windows 10 Mobile, поддержка которой уже прекращена.

Функции, которые больше не разрабатываются

Синхронизация настроек панели задач. Эту опцию удалят из системы в будущих релизах.

Wi-Fi WEP и TKIP. При подключении к Wi-Fi-сетям, использующих защиту WEP или TKIP, система будет отображать сообщение о том, что они не так надежны, как WPA2 или WPA3. В будущих обновлениях подключение к таковым сетям будет запрещено.

Windows To Go больше не разрабатывают, а производители больше не поддерживают носители для этой функции.

Paint 3D. Отныне роль рекомендуемого приложения для 3D-печати будет выполнять 3D Builder.

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Помимо вырезанных функций у Windows 10 May 2019 Update остается ряд неисправленных проблем, которые все еще не исправлены разработчиками в виду отсутствия решения.

Проблемы со статусом "расследуются"

Возможны проблемы регулирования яркости дисплея. Microsoft и Intel обнаружили проблемы совместимости драйверов на устройствах с определенными драйверами Intel.

Дубликаты папок и документов в директории пользовательского профиля. При использовании перенаправления известных папок (Рабочий стол, Документы или Изображения) создаются пустые папки с идентичными названиями.

Пользователи могут столкнуться с потерей звука в наушниках Dolby Atmos, а также при использовании домашнего кинотеатра Dolby Atmos.

Проблемы со статусом "смягченные"

Появление уведомления intcdaud.sys от Intel Audio. Microsoft и Intel обнаружили проблему с рядом драйверов устройств Intel Display Audio, которая может привести к повышенной разрядке аккумулятора.

Ошибка при запуске обновления с подключенным внешним USB-устройством или картой памяти. При попытке обновления компьютеров с подключенным внешним USB-устройством или картой памяти может появиться сообщение "Невозможно обновить этот компьютер до Windows 10".

Проблемы обнаружения Bluetooth устройств и подключения к ним. Microsoft обнаружила проблему совместимости с некоторыми версиями драйверов Bluetooth модулей Realtek и Qualcomm. Также во время подключения геймпада от Xbox One через Bluetooth наблюдается серьезное снижение производительности компьютера.

Параметры функции "Ночной свет" могут не применяться в некоторых сценариях.

Возможная потеря связи WI-Fi на старых устройствах из-за устаревшего драйвера Qualcomm.

Процесс обновления Windows 10 версии 1903 может прекратиться на ПК, на которых установлены определенные версии драйверов AMD RAID.

Некоторые приложения и игры Direct 3D (D3D) могут не переходить в полноэкранный режим на дисплеях, которые были повернуты.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как очистить жесткий диск после майского обновления для Windows 10. Также ранее сообщалось, что Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7.

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