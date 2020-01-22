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Windows 10 начала меняться после "похорон" Windows 7

У Windows 10 начинается широкомасштабное внедрение фирменного стиля Fluent Design

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
У Windows 10 появились иконки в стиле "будущего"
У Windows 10 появились иконки в стиле "будущего"
Фото: MSPowerUser

После прекращения поддержки Windows 7 Microsoft занялась улучшением Windows 10. В прошлом году компания начала постепенно внедрять новый стиль Fluent Design, который призван сделать интерфейс операционной системы более современным. В этом году Microsoft сделает несколько изменений в дизайне Windows 10 с использованием нового оформления.

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В конце 2019 года Microsoft уже сделала первые попытки внедрить Fluent Design в пиктограммы своих продуктов Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Теперь пришла очередь запустить новые иконки для широкой публики .

Иконки согласно стилю Fluent Design
Иконки согласно стилю Fluent Design
Фото: MSPowerUser

Участники программы предварительной оценки Windows Insiders со свежим обновлением начали получать переработанные пиктограммы на панели задач Windows 10. Первым на изменения обратил внимание пользователь Reddit под псевдонимом u/MSFTBear.

Значки в стиле Fluent Design на панели задач Windows 10
Значки в стиле Fluent Design на панели задач Windows 10
Фото: MSPowerUser

Дизайн значков выполнен в рамках фирменного стиля оформления графического интерфейса пользователя Fluent Design, впервые представленного в мае 2017 года на конференции Microsoft Build 2017. На данный момент новые иконки доступны только на панели задач. Возможно, с последующими обновлениями изменениям будут подвегнуто меню "Пуск" и пиктограмки на рабочем столе.

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Вероятно, что новые иконки в стиле Fluent Design для всех пользователей Windows 10 состоится с выходом большого весеннего обновления системы.

Напомним, что ранее Microsoft обещала закрыть 11 проектов в 2020 году. В то же время Google нашла способ "спасти" Windows 7.

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Источник: MSPowerUser
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