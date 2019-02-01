Windows 10 плохо продается – найдена причина

Финансовый директор Microsoft назвала причину падения популярности Windows 10

Виновником в провале продаж Windows 10 является Intel Фото: onmsft.com

Несмотря на то, что Windows 10 смогла превзойти по популярности Windows 7, Microsoft отмечает падение популярности этой операционной системы в поладнее время. Финансовый директор Эми Худ смогла найти объяснение сокращения продаж OEM-лицензий Windows.

По словам Худ, виновником в провале продаж Windows 10 является Intel. Правда, вина мирового производителя чипов здесь косвенная.

Читайте также Конец эпохи: Windows 7 доживает последние дни

В ухудшении продаж Windows оказался дефицит процессоров Intel, с которым Intel рассчитывает покончить только к концу года. Спрос сильно превышает предложение, и это тормозит продажи операционных систем Windows.

"Мировые поставки ПК оказались ниже, чем мы рассчитывали, главным образом из-за задержки сроков поставки чипов нашим OEM-партнерам, что сдерживало в целом здоровую экосистему ПК и негативно отразилось на выручке от продаж лицензий как в OEM Pro, так в non-Pro сегментах", — заявила Эми Худ.

Читайте также Использование Windows 7 может привести к катастрофе

Падение продаж OEM-лицензий Windows 10 тянет за собой снижение доходов от продаж лицензий на офисный пакет Microsoft Office в потребительском сегменте. И хотя подразделению More Personal Computing по итогам последнего квартала удалось нарастить выручку на 7% (до $13 млрд), главная заслуга в этом принадлежит линейке устройств Surface, доход от которых вырос на 39% (до $1,86 млрд), а также игровому направлению.

Как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее Microsoft тихо превратила Windows 7 в мультимедийный "огрызок". А одному энтузиасту удалось запустить Windows 10 и Fallout на смартфоне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram