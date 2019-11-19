Windows 10 получает ноябрьское обновление 1909 с новыми функциями

Обновление Windows 10 (1909) получилось очень компактным, быстро устанавливается и с рядом новых функций

Обновление Windows 10 19H2 1909 устанавливается гораздо быстрее Фото: Unsplash

В ночь с 18 на 19 ноября владельцы компьютеров с Windows 10 начали получать ноябрьское обновление 19H2 версии 1909. По факту, патч представляет собой улучшенное майское обновление, но с рядом новых функций.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Участникам программы предварительной оценки и партнерам Microsoft обновление 19H2 1909 было доступно еще 12 ноября, а обычные пользователи операционной системы версий Windows 10 Home и Windows 10 Pro начали получать его только сейчас. Microsoft считает Build 18363.418 окончательно сборкой, которая содержит все новые функции. Предлагаем рассмотреть новейшие возможности, основные улучшения и изменения в "десятке".

Первое на что пользователи обратили внимание – очень быструю установку. Как и обещала Microsoft, начиная с версии 19H2 1909 обновления будут легковесными и компактными, чтобы быстрее распространяться, занимать меньше места и сосредоточиться в основном на производительности, чем на внедрении массы функций за один раз. Пользователям, которые уже обладают установленным майским обновлением, будет установлен ишь небольшой пакет активации новых функций "enablement package" (KB4517245). Поэтому сам процесс обновления займет не более 5 минут.

Обновление получило большое количество оптимизаций производительности. Microsoft сообщает, что "внесены общие улучшения, влияющие на срок службы аккумулятора и энергоэффективность ПК с определенными процессорами". Поэтому патч улучшает автономность работы ноутбуков, оптимизирует планирование выделение ресурсов для многоядерных процессоров и уменьшает задержку рукописного ввода.

Если вы активно пользуетесь приложением "Календарь" в Windows 10, то Microsoft приготовила для вас приятные улучшения. Теперь вы можете быстро создавать события в календаре прямо на панели задач. Чтобы создать новое событие, просто выберите дату и начните вводить описание события в текстовое поле. Вы можете указать название задачи, время и местоположение.

Новый календарь в Windows 10 Фото: Comss

Microsoft уделила внимание управлению уведомлениями в Windows 10. При настройке оповещений теперь показываются небольшие изображения, которые дают наглядное представление о том, как выглядят "баннеры уведомлений" и "уведомления в центре уведомлений".

Windows 10 позволит отключать звуковой сигнал при получении уведомления. Данная опция будет доступна в Параметры -> Система -> Уведомления и действия. Раньше пользователи тоже могли отключать звуковой сигнал для оповещений, но это приходилось делать отдельно для каждого приложения.

Улучшение уведомлений

В Проводнике Windows расширена функциональность поиска. Теперь при вводе запроса в строку поиска появляется выпадающее меню со списком предлагаемых файлов, которые включают также файлы в облачном хранилище OneDrive, а не только на локальной машине.

Улучшенный поиск в Проводнике Windows Фото: Comss

Предварительная версия приложения Windows Terminal (Preview) получила вкладки, настраиваемые фоновые изображения и другие полезные функции. Приложение доступно в Магазине Microsoft.

Windows Terminal

Напомним, что Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков. Также недавно выяснился интересный факт: "напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.