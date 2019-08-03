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Windows 10 захватила полмира: цифры ужасают

Потребители активно избавляются от старых ноутбуков, покупая новые с Windows 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
"Десятка" установлена на 48% компьютерах по всему миру
"Десятка" установлена на 48% компьютерах по всему миру
Фото: Pixabay

Windows 10 окончательно зарекомендовала себя, как доминирующая операционная система на компьютерах по всему миру. В январе "десятка" смогла занять лидерскую позицию с небольшим отрывом от Windows 7, а затем даже ненадолго ее потерять. Но агрессивная политика Microsoft по навязыванию Windows 10 дала свои плоды – она установлена на 48% компьютерах по всему миру, сообщает TechSpot.

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Это значительный скачок примерно на 9% по сравнению с январскими показателями, а использование Windows 7 упало еще больше – до 32%. После ужасных сообщений о скором прекращении поддержки, пользователи Windows 7 постепенно смирились с неизбежным, и сейчас переходят на Windows 10. "Семерка" уже доживает свои дни и будет окончательно "похоронена" 14 января 2020 года, а после этого возникнет угроза безопасности – никто не хочет оставаться уязвимым. Сейчас потребители активно избавляются от старых ноутбуков и компьютеров, покупая новые, более производительные и с Windows 10.

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Естественно, многие пользователи Windows 7 предпочли бы, чтобы Microsoft продолжала поддерживать любимые ОС до бесконечности, но технический гигант дал понять, что это экономически невыгодно. Вместо этого у Microsoft есть видение будущего Windows, и оно не заключается в постепенных и изменениях операционной системы, вместо выпуска новых, вроде XP, 7 и 8). Софтверный гигант рассматривает Windows 10 как платформу "живого сервиса", который со временем будет обновляться, изменяться и улучшаться.

Напомним, что ранее Microsoft пообещала, что обновления сделают Windows 10 "супер быстрым".

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Источник: TechSpot
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