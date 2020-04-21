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Windows 10 запустили на смартфоне Xiaomi: фото

Xiaomi Mi 6 на процессоре Snapdragon 835 оказался способным запускать Windows 10 и даже ряд программ на ней

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:08

Любопытство энтузиастов в Интернете часто приносит интересные результаты, когда дело доходит до безумных экспериментов с оборудованием. Ранее мы видели интересные способы установки Windows 10 на калькуляторах, а Doom удавалось запустить даже на кассе МакДональдса, но теперь дело дошло до очень мощных решений. Одному экспериментатору удалось установить Windows 10 на смартфон Xiaomi Mi 6. Как такое возможно?

Как для 2020 года смартфон Xiaomi Mi 6 уже устарел, но его аппаратная часть остается вполне производительной и достаточной для запуска Windows 10 в версии для процессоров ARM. Причем запуск получился настолько удачным, что китайский флагман 2017 года способен запускать приложения операционной системы от Microsoft. Все благодаря однокристальной системе Snapdragon 835, которая работает в купе с 6 ГБ оперативной памяти и графическим блоком Adreno 540.

Windows 10 на Xiaomi Mi 6
Windows 10 на Xiaomi Mi 6
Фото: Somagnews

Как сообщает Somagnews, насколько быстро работает ОС, как долго запускается и прочее энтузиаст не рассказал. Однако в самом запуске Windows 10 на мобильном процессоре нет ничего удивительного. Qualcomm сама демонстрировала работу Windows 10 на ноутбуке со Snapdragon 820. Такой процессор спокойно мог воспроизводить видео в 4K и запускать World of Tanks.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Не исключено, что в Редмонде постараются еще больше адаптировать Windows 10 под мобильные устройства. Напомним, что на подходе версия Windows 10X, рассчитанная как раз на компактные планшеты.

Напомним, что ранее блогер случайно сжег новый компьютер в прямом эфире. Также ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь".

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Источник: Somagnews
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