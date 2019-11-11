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Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Энтузиаст смог адаптировать запуск Windows 10 на графическом калькуляторе HP Prime

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Windows 10 смогла "запуститься" на очень слабом процессоре калькулятора
Windows 10 смогла "запуститься" на очень слабом процессоре калькулятора
Фото: Flickr

В среде гиков существует забавное соревнование, связанное с запуском разнообразных программ, игр или операционных систем на устройствах, часто портативных, которые не предназначены для этого. На днях одному из таких "техно маньяков" удалось запустить Windows 10 на калькуляторе.

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В качестве подопытного образца был взят графический калькулятор HP Prime. Для установки была взята не обычная версия Windows 10, а ее особая сборка, предназначенная для мобильных ARM процессоров. О своем достижении энтузиаст под псевдонимом Sunshine Biscuit at scale поделился в Twitter.

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Пока удалось запустить лишь загрузчик Windows 10
Пока удалось запустить лишь загрузчик Windows 10
Фото: Популярная Механика

Правда парню удалось сделать лишь начальный этап – запустить установщик Windows 10 вместе с несколькими сервисами. О полноценной работе операционной системе от Microsoft речь, конечно, не идет. При попытке установить загрузчик выдает ошибку, указывающую, что в системе отсутствует поддерживаемое операционную систему оборудование. Однако, учитывая конфигурацию аппаратного обеспечения, это уже большое достижение.

Графический калькулятор HP Prime построен на основе кастомного одноядерного процессора i.MX 6 ULL (Cortex-A7), который работает на частоте 528 МГц, обладает 256 МБ оперативной памяти и 512-мегабайтным флэш-накопителем. Кажется, что подобное оборудование очень слабое по сегодняшним меркам, но для программируемого калькулятора таких мощностей предостаточно – в своем классе он считается самым продвинутым, способный строить сложные графики и решать формулы.

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Как же энтузиасту удалось запустить загрузчик, если Windows 10 требует более мощного оборудования? Sunshine Biscuit at scale применил несколько хитростей. Сперва он изменил загрузчик Das U-Boot так, чтобы он заработал на встроенном в калькулятор процессоре, для которой изначально не предназначен. Затем "хакер" смог сэмулировать загрузчик UEFI. Но стала другая проблема: максимальное разрешение дисплея составляло 320х240 пикселей, что не позволяло вывести интерфейс командной строки, требовавший минимум 640х480.

В планах энтузиаста подключиться к разъему UART. С помощью этого интерфейса он надеется получить гораздо больший доступ к аппаратному обеспечению гаджета, чем через встроенный USB. Также необходимо решить вопрос с встроенной флешкой — ее размер слишком мал для адекватной работы и придется подключать хаб.

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Автор этого проекта достаточно широко известен в среде IT-энтузиастов. Он уже запускал Windows 10 на смартфонах Lumia, приставке Nintendo Switch и в целом сделал очень многое для портирования операционных систем на совершенно не предназначенные для них устройства.

Напомним, что ранее энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне. А недавно "напуганные" пользователи Windows 7 начали массово переходить на Windows 10.

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Источник: Популярная Механика
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