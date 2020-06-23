Windows 10 заставит Chrome "поедать" меньше памяти

Google взял на вооружение способ от Microsoft и в настоящее время работает время над ускорением работы Chrome

Google Chrome, несмотря на свою небывалую популярность во всем мире, обладает одним весомым недостатком – избыточным потреблением оперативной памяти, что вызывает сильные "тормоза" в операционной системе Windows. Но похоже страданиям пользователей наступит конец – Google нашла способ как это исправить.

Недавно выпущенное Microsoft майское обновление Windows 10 20H1 (версия 2004) представило ряд новых функций и настроек, включая оптимизацию потребления памяти для кучи приложений. К примеру, браузер Microsoft Edge теперь использует новый подход, называемый Segment Heap, и, по словам технических специалистов из Редмонда, во внутреннем тестировании использование памяти в Edge сократилось на 27%. Google взял на вооружение этот способ и в настоящее время работает время над аналогичной реализацией для Chrome.

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Как недавно отметил инженер Google, команда Chromium добавляет в Chrome оптимизацию, которая побудит браузер использовать новый алгоритм Segment Heap. Разработчик отмечает, что семейство Windows изначально настроено для серверных рабочих нагрузок, где пропускная способность оценивается выше всего остального. Однако из-за многопроцессной архитектуры Chromium объем памяти оказался очевидной проблемой.

Google Chrome потребляет катастрофически много памяти

На данный момент не сообщается, когда эти улучшения появятся в Google Chrome для Windows 10 (2004), но более подробная информация будет предоставлена в ближайшем будущем. Также отметим, что проблема "прожорливости" к оперативной памяти ранее присутствовала в браузере Mozilla Firefox до его перехода на движок Quantum.

Напомним, что ранее Google призывала удалить браузер Chrome из-за катастрофической ошибки. Также недавно Google Chrome получил принудительную темную тему.

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