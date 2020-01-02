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Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

14 января будет выйдет последнее обновление безопасности для Windows 7

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Windows 7 станет устаревшей в этом месяце
Windows 7 станет устаревшей в этом месяце
Фото: Akket

Через две недели поддержка Windows 7 официально будет прекращена. 14 января выйдет последний патч исправлений безопасности и после этого операционная система станет "устаревшей" – Microsoft больше не будет заниматься ее поддержкой, как это было с Windows XP в 2014 году. Что же будет после отключения "семерки"?

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На деле прекращение поддержки не означает, что Windows 7 не будет работать. Пользоваться "семеркой" можно будет и дальше, но с риском быть взломанным, подхватить вирус или эксплойт, который позволит злоумышленникам воспользоваться дырой в безопасности для воровства личных данных. Во избежание проблем с защитой пользователям устаревшей платформы рекомендуется произвести апгрейд до актуальных версий ОС Microsoft.

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Также прекращение поддержки Windows 7 означает, что производители программ будут меньше заинтересованы в выпуске своих продуктов с поддержкой этой операционной системы. Может случиться, что через пару лет установка браузеров Chrome, Firefox, пакета MS Office или клиента Steam будет невозможна на эту операционную систему.

График популярности операционных систем Microsoft в мире по состоянию на декабрь 2019 года
График популярности операционных систем Microsoft в мире по состоянию на декабрь 2019 года
Фото: 3dnews

Несмотря на скорое прекращение поддержки со стороны Microsoft, Windows 7 все еще остается очень популярной. Статистика StatCounter по рынку настольных операционных систем Windows показывает, что в настоящий момент доля "семерки" составляет 26,8%. Несмотря на сокращающуюся с каждым месяцем пользовательскую аудиторию, операционная система продолжает оставаться широко востребованной на рынке.

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Главная причина популярности Windows 7 заложена в корпоративном сегменте, традиционно менее охотно воспринимающем новые программные платформы, считают эксперты. Специально для компаний, Microsoft будет предлагать платные обновления в рамках программы Extended Security Updates (ESU). Первый год обслуживания в рамках ESU будет стоить 25 долларов за устройство. Стоимость второго года составит уже 50 долларов, а третьего — 100 долларов. Обновления в рамках программы будут предоставляться до января 2023 года включительно. Такой ценовой политикой софтверный гигант намерен стимулировать бизнес к переходу на Windows 10.

Напомним, что ранее Microsoft обещала сделать использование Windows 7 невыносимым в 2020 году. В то же время "напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10.

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Источник: 3dnews
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