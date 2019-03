Windows 7 получил востребованную миллионами полезную опцию

Поддержка DirectX 12 на Windows 7 и принесла повышенную частоту кадров в World of Warcraft

Windows 7 появилась своего рода поддержка DirectX 12, которая ранее была доступна только на Windows 10, из-за чего некоторые игры не могли работать на устаревшей операционной системе. Перенос такой важной опции на "семерку" позволил ей запустить World of Warcraft в лучшем качестве, для этого достаточно скачать последний патч от Blizzard.

На подобный шаг подтолкнула Microsoft компания Blizzard. Знаменитую студию заваливали мольбы пользователей добавить в Windows 7 те же возможности для World of Warcraft, что и в Windows 10, в том числе и повышенную частоту кадров.

Изначально Microsoft выпустила DirectX 12 как часть Windows 10, и до сих пор поддержка этих API была недоступна пользователям Windows 7 или Windows 8.1.

Задача была решена с помощью портирования D3D12 на Windows 7. В результате, в обновлении World of Warcraft: Battle for Azeroth под номером 8.1.5 была реализована поддержка DirectX 12 на Windows 7 и принесла повышенную частоту кадров в World of Warcraft на этой ОС. По словам представителей Microsoft другие игры тоже могут воспользоваться этим решением.

Напомним, что ранее свежее обновление Windows 10 тормозило работу компьютеров. Также Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, чтобы бросить все силы на поддержку Windows 10.

