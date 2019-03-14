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Windows 7 получил востребованную миллионами полезную опцию

Поддержка DirectX 12 на Windows 7 и принесла повышенную частоту кадров в World of Warcraft

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:45
На устаревшей операционной системе появилась поддержка DirectX 12
На устаревшей операционной системе появилась поддержка DirectX 12
Фото: Instagram/mashapolyakova

Windows 7 появилась своего рода поддержка DirectX 12, которая ранее была доступна только на Windows 10, из-за чего некоторые игры не могли работать на устаревшей операционной системе. Перенос такой важной опции на "семерку" позволил ей запустить World of Warcraft в лучшем качестве, для этого достаточно скачать последний патч от Blizzard.

На подобный шаг подтолкнула Microsoft компания Blizzard. Знаменитую студию заваливали мольбы пользователей добавить в Windows 7 те же возможности для World of Warcraft, что и в Windows 10, в том числе и повышенную частоту кадров.

Изначально Microsoft выпустила DirectX 12 как часть Windows 10, и до сих пор поддержка этих API была недоступна пользователям Windows 7 или Windows 8.1.

Задача была решена с помощью портирования D3D12 на Windows 7. В результате, в обновлении World of Warcraft: Battle for Azeroth под номером 8.1.5 была реализована поддержка DirectX 12 на Windows 7 и принесла повышенную частоту кадров в World of Warcraft на этой ОС. По словам представителей Microsoft другие игры тоже могут воспользоваться этим решением.

Смотрите также сюжет о том, насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что ранее свежее обновление Windows 10 тормозило работу компьютеров. Также Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, чтобы бросить все силы на поддержку Windows 10.

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Источник: ferra.ru
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