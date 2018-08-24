Windows 95 запустили на MacBook в честь юбилея

24 августа исполнилось 23 года с момента выхода знаменитой операционной системы Windows 95

Windows 95 исполнилось 23 года

24 августа исполнилось 23 года с момента выхода знаменитой операционной системы Windows 95 от Microsoft. Несмотря на множество недостатков, это была революционная ОС своего времени. Многие из читателей этой новости наверняка начинали учиться работе на компьютере именно на Windows 95.

Windows 95 на macOS segodnya.ua

Для тех, кто ностальгирует по древнему программному обеспечению, один из энтузиастов выпустил порт Windows 95 специально под macOS, и ее теперь можно запустить на MacBook и iMac. Создал "порт" разработчик Феликс Райзенберг в честь 23-летия операционной системы.

Windows 95 на macOS segodnya.ua

На деле приложение является не полноценным портом, а воссозданным интерфейсом Windows 95 в аутентичном виде. Приложение занимает всего 129 МБ и позволяет вспомнить, как выглядел интерфейс Windows 95 или впервые познакомиться с ним, если вы до этого никогда не видели эту систему. Дополнительно установить на нее ничего нельзя, но зато можно запустить все предустановленные программы: Wordpad, Paint и даже знаменитый "Сапер", а встроенный браузер Internet Explorer хоть открывается, но не может загрузить какие-либо сайты.

Как работает Windows 95 на macOS segodnya.ua

Ранее Windows 95 ставили на Apple Watch, смарт-часы с Android Wear и даже Xbox One. Теперь Windows 95 доступна в виде приложения, которое можно запустить на macOS, Windows и Linux. Скачать рабочую программу можно из сайта Github, где также можно ознакомиться с кодом.

Напомним, что ранее Android 8.1 Oreo удалось запустить на компьютерах, а также обнаружен фатальный недостаток Windows 10.