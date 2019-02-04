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World of Tanks перестанет работать на устаревших Windows

Популярная сетевая игра от компании Wargaming прекращает поддержку старых операционных систем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Игра перестанет запускаться на XP и Vista в мае 2019 года Фото: Wargaming
Игра перестанет запускаться на XP и Vista в мае 2019 года
Фото: Wargaming

Любители поиграть в World of Tanks на старых версиях Windows, вскоре могут столкнуться с проблемой невозможности запуска любимой игры. Компания Wargaming, ответственная за разработку игры, прекращает поддержку проекта на старых операционных системах Microsoft, таких как XP и Vista.

"Игровые события, которые будут выходить с мая месяца, будут разблокированы только для пользователей Windows 7 и выше", – заявили в Wargaming.

Свое решение разработчики игры обусловили тем, что старые версии программного обеспечения замедляют развитие их проекта, ведь на их поддержку тоже тратятся ресурсы, которые можно было бы направить на развитие других отраслей.

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Уточняется, что многие компании – разработчики игр за последние три года прекратили поддержку Windows XP и Windows Vista. Сама же Microsoft перестала выпускать патчи для младшей версии в 2009 году. В Wargaming отметили, что не смогут гарантировать работоспособность игрового клиента на устаревших операционных системах.

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Напомним, что недавно Steam прекратил поддержку Windows XP. А после недавнего обновления Windows 10 перестал запускаться со старыми видеокартами.

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Источник: Игромания
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